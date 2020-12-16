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16 декабря, источник: РБК

Reuters сообщил о возможном срыве глобальной программы вакцинации ВОЗ

Глобальная программа по вакцинации от коронавируса жителей бедных стран, разработанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), может сорваться из-за проблем с контрактами и поставками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы организации.

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Источник: Reuters

Речь идет о проекте COVAX, который предполагает к концу 2021 года поставку 2 млрд доз вакцины от COVID-19 в 91 страну для прививки 20% наиболее уязвимых и бедных слоев населения. Прежде всего, имеются в виду жители стран Африки, Азии и Латинской Америки. Реализации проекта могут помешать сложные договорные отношения со странами-получателями препарата, риски поставок и нехватка средств. Срыв COVAX может привести к тому, что население бедных стран останется без прививки до 2024 года.

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Оператором программы вместе с ВОЗ выступает Gavi — международная ассоциация фармкомпаний, правительств, благотворительных организаций и частных меценатов, организующая кампании вакцинации по всему миру.

Потенциальный срыв вакцинации может произойти из-за того, что программа была разработана в спешке. Для оценок рисков в ноябре Gavi наняла специалистов из инвестгруппы Citigroup. В представленном отчете экспертов говорится, что главная угроза для провала кампании являются условия контрактов на поставку вакцин, которые позволяют странам не покупать препараты.

COVAX заключает с производителями предварительные договоры и бронирует для бедных стран вакцины. Это бронь оплачивается либо получателями препаратов, либо спонсорами программы (основные вливания в проект делают ЕС и Великобритания). Однако страны-получатели вакцин могут отказаться от покупки, если они найдут более дешевые или выгодные варианты, из-за нехватки средств или же выработки у населения коллективного иммунитета — это сделает вакцинацию бессмысленной.

Еще одна угроза для COVAX — срыв поставок препаратов. Программа не подразумевает покупку вакцин от лидеров международного рынка Pfizer/BioNTech и Moderna. COVAX основан на использовании более дешевых препаратов. Операторы проекта уже заключили договора на поставку 400 млн доз вакцины от компаний AstraZeneca, Novavax и Sanofi с возможностью докупить еще несколько сотен миллионов доз.

Однако все три компании столкнулись с задержками в клинических испытаний, что может сдвинуть одобрение их вакцин регуляторами до второй половины 2021 года.

Третья потенциальная причина срыва глобальной вакцинации — финансовые проблемы. Сейчас планы COVAX основаны на средней цене препарата в $5,2 за дозу. Gavi и ВОЗ уже смогли собрать $2,1 млрд на прививочную кампанию, но необходимо еще $4,9 млрд. Эта сумма может вырасти, если цены на вакцины в будущем повысятся.

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В декабре директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что победить пандемию COVID-19 одной только вакцинацией невозможно. Прививочная кампания должна сочетаться с действующими эпидемическими мерами — только так удастся прервать цепочки заражений и со временем остановить распространение заболевания.

В России масштабная вакцинация началась на прошлой неделе. Сначала прививки «Спутника V» делали в Москве, спустя несколько дней вакцины поступили в регионы. 15 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что прививки начали делать во всех субъектах. Ведомство внесло вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок, определив приоритетность инъекций.

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