16 декабря, источник: РБК
Reuters сообщил о возможном срыве глобальной программы вакцинации ВОЗ
Глобальная программа по вакцинации от коронавируса жителей бедных стран, разработанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), может сорваться
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Речь идет о проекте COVAX, который предполагает к концу 2021 года поставку 2 млрд доз вакцины от COVID-19 в 91 страну для прививки 20% наиболее уязвимых и бедных слоев населения. Прежде всего, имеются в виду жители стран Африки, Азии и Латинской Америки. Реализации проекта могут помешать сложные договорные отношения со
Оператором программы вместе с ВОЗ выступает Gavi — международная ассоциация фармкомпаний, правительств, благотворительных организаций и частных меценатов, организующая кампании вакцинации по всему миру.
Потенциальный срыв вакцинации может произойти
COVAX заключает с производителями предварительные договоры и бронирует для бедных стран вакцины. Это бронь оплачивается либо получателями препаратов, либо спонсорами программы (основные вливания в проект делают ЕС и Великобритания). Однако
Еще одна угроза для COVAX — срыв поставок препаратов. Программа не подразумевает покупку вакцин от лидеров международного рынка Pfizer/BioNTech и Moderna. COVAX основан на использовании более дешевых препаратов. Операторы проекта уже заключили договора на поставку 400 млн доз вакцины от компаний AstraZeneca, Novavax и Sanofi с возможностью докупить еще несколько сотен миллионов доз.
Однако все три компании столкнулись с задержками в клинических испытаний, что может сдвинуть одобрение их вакцин регуляторами до второй половины 2021 года.
Третья потенциальная причина срыва глобальной вакцинации — финансовые проблемы. Сейчас планы COVAX основаны на средней цене препарата в $5,2 за дозу. Gavi и ВОЗ уже смогли собрать $2,1 млрд на прививочную кампанию, но необходимо еще $4,9 млрд. Эта сумма может вырасти, если цены на вакцины в будущем повысятся.
В декабре директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что победить пандемию COVID-19 одной только вакцинацией невозможно. Прививочная кампания должна сочетаться с действующими эпидемическими мерами — только так удастся прервать цепочки заражений и со временем остановить распространение заболевания.
В России масштабная вакцинация началась на прошлой неделе. Сначала прививки «Спутника V» делали в Москве, спустя несколько дней вакцины поступили в регионы. 15 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что прививки начали делать во всех субъектах. Ведомство внесло вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок, определив приоритетность инъекций.