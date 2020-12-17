Назван способ снизить риск заражения COVID-19 для женщин

Одновременно витамин С, чеснок и цинк не оказывают никакого защитного эффекта на представителей обоих полов.
Вопрос влияния витаминов и добавок на исход борьбы организма с новым коронавирусом, исследовали ученые из США, Швеции и Великобритании под руководством Кристины Менни из Королевского колледжа Лондона. Они использовали приложение COVID Symptom Study App, в котором пациенты записывают информацию о том, как они перенесли болезнь.
В основу исследования взяли около 400 тыс. анкет с результатами ПЦР-теста на COVID-19.
Затем исследователи проверили полученные результаты, взяв около миллиона анкет с указанным симптомом в виде потери обоняния, так как это один из явных признаков COVID-19. Однако результаты ПЦР-тест люди из этой когорты не делали. В этой группе ученые обнаружили защитный эффект около 5% для омега-3 жирных кислот, поливитаминов, витамина D и в меньшей степени для пробиотиков для представителей обоих полов.
«Женщины, как правило, обладают более устойчивой иммунной системой, чем мужчины», пишут авторы статьи. «Вполне вероятно, что добавки могут лучше поддерживать иммунную систему женщин, чем мужчин», предположили они.
Российские эксперты считают, что действие разных добавок и витаминов отличается, поэтому одни оказали влияние на риск заражения инфекцией, а другие — нет.
Все специалисты отметили важность подбора пищевых добавок и витаминов для конкретного человека, исходя из его индивидуальных потребностей.