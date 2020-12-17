Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 декабряПолет братьев Райт, первая серия "Симпсонов" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
01:09 (мск), источник: Известия

Назван способ снизить риск заражения COVID-19 для женщин

Снизить риск заражения коронавирусом на 10−15% можно приемом поливитаминов, витамина D, пробиотиков и жирных кислот омега-3. Однако эффект отмечается только у женщин, уверены зарубежные ученые.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
01:32 (мск)Глава СПЧ назвал основные жалобы россиян в период пандемии
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Одновременно витамин С, чеснок и цинк не оказывают никакого защитного эффекта на представителей обоих полов.

Вопрос влияния витаминов и добавок на исход борьбы организма с новым коронавирусом, исследовали ученые из США, Швеции и Великобритании под руководством Кристины Менни из Королевского колледжа Лондона. Они использовали приложение COVID Symptom Study App, в котором пациенты записывают информацию о том, как они перенесли болезнь.

В основу исследования взяли около 400 тыс. анкет с результатами ПЦР-теста на COVID-19.

Читайте также
Год с ковидом

Затем исследователи проверили полученные результаты, взяв около миллиона анкет с указанным симптомом в виде потери обоняния, так как это один из явных признаков COVID-19. Однако результаты ПЦР-тест люди из этой когорты не делали. В этой группе ученые обнаружили защитный эффект около 5% для омега-3 жирных кислот, поливитаминов, витамина D и в меньшей степени для пробиотиков для представителей обоих полов.

«Женщины, как правило, обладают более устойчивой иммунной системой, чем мужчины», пишут авторы статьи. «Вполне вероятно, что добавки могут лучше поддерживать иммунную систему женщин, чем мужчин», предположили они.

Российские эксперты считают, что действие разных добавок и витаминов отличается, поэтому одни оказали влияние на риск заражения инфекцией, а другие — нет.

Все специалисты отметили важность подбора пищевых добавок и витаминов для конкретного человека, исходя из его индивидуальных потребностей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ускорения ради: Всемирный банк посоветовал РФ свернуть импортозамещение
Веселого мало: европейцев оставят без привычного Рождества
Компании отказываются от минимальных наценок на дешевые продукты
Всемирный банк посоветовал РФ свернуть импортозамещение
С января расплатиться наличными станет сложнее
ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных услуг
СМИ сообщили о возможном срыве программы вакцинации ВОЗ
Фото дня: локдаун в Германии
Gnezdo.ru
Красивая пара: а теперь смотри, где они живут
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Что с коленями Меган Маркл?
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Hi-Tech
Опасный маневр россиян попал на видео Впечатляющее зрелище
Кино
Названы лучшие актер и актриса года Кино Mail.ru представляет рейтинги актеров и кинопроектов по итогам этого непростого, но интересного года
Новости партнеров
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Дети
Как одеться беременной на Новый год: примеры звезд В новогоднюю ночь каждой женщине хочется чувствовать себя неотразимой
Новости партнеров
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Парень спас тонущего медведя. Реакция зверя удивляет
Самолет приземлился спустя 37 лет после взлета
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь