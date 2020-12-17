01:50 (мск), источник: Известия
Эксперт заявил о преодолении Москвой пика по коронавирусу
Москва преодолела пик по числу случаев коронавируса 15 декабря. Такое мнение «Известиям» высказали ученые
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Так, в этот день число активных случаев коронавируса в столице составило 154 тыс. больных COVID-19, а уже на следующий день этот показатель оказался на уровне в 153 тыс. По мнению специалистов, 17 декабря число случаев коронавируса в городе упадет до 152 тыс.
Кроме того по расчетам экспертов, пик заболеваемости инфекций в Петербурге наступит 17 декабря, а в целом по стране —
«Дать точный прогноз по дням чрезвычайно сложно, и тут мы довольно сильно рискуем. Однако модель предсказывает дальнейшее падение количества активно болеющих по Москве, — сообщил завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.
При этом специалисты уверены, что снижение числа больных в Москве пока что неустойчиво и высока вероятность нового роста.