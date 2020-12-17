Глава СПЧ назвал основные жалобы россиян в период пандемии

«Обращения, связанные с помощью — требовалось разъяснение, кто какую помощь получает. Обращения, связанные с нарушением трудовых прав: снижение зарплаты под шумок эпидемии, увольнения. Мы работали с гражданами вплоть до того, что помогали составлять заявления в суд», — отметил Валерий Фадеев.
Он добавил, что в общественном поле витали политические ограничения. При режиме повышенной опасности они допустимы, отметил глава СПЧ, но необходимо действовать с умом.
«Если мощная эпидемия, конечно, их необходимо вводить. Но как они вводятся? Долгая история была с социальным мониторингом. Проблема в первую очередь в том, что технологически система социального мониторинга была не продумана, и слишком много людей оказались несправедливо оштрафованными», — добавил Валерий Фадеев.
Также председатель СПЧ рассказал о блокировке иностранных интернет-ресурсов, итогах заседания с участием президента и необходимости использования перчаток.