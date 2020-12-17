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01:32 (мск), источник: Известия

Глава СПЧ назвал основные жалобы россиян в период пандемии

Председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью «Известиям» рассказал об основных вопросах, которые поступали от россиян в связи с весенним карантином.

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Источник: РИА "Новости"

«Обращения, связанные с помощью — требовалось разъяснение, кто какую помощь получает. Обращения, связанные с нарушением трудовых прав: снижение зарплаты под шумок эпидемии, увольнения. Мы работали с гражданами вплоть до того, что помогали составлять заявления в суд», — отметил Валерий Фадеев.

Он добавил, что в общественном поле витали политические ограничения. При режиме повышенной опасности они допустимы, отметил глава СПЧ, но необходимо действовать с умом.

«Если мощная эпидемия, конечно, их необходимо вводить. Но как они вводятся? Долгая история была с социальным мониторингом. Проблема в первую очередь в том, что технологически система социального мониторинга была не продумана, и слишком много людей оказались несправедливо оштрафованными», — добавил Валерий Фадеев.

Также председатель СПЧ рассказал о блокировке иностранных интернет-ресурсов, итогах заседания с участием президента и необходимости использования перчаток.

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