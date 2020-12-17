03:52 (мск), источник: РБК
Дерматологи назвали риски неправильного ношения масок
Правильное ношение маски и ее своевременная замена не вредят коже, рассказали РБК
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
«Не рекомендуется носить одну и ту же одноразовую маску в течение дня, это провоцирует воспаление, регулярно меняйте маску, не реже 1 раза в 2−2,5 часа, избегайте химически окрашенных масок», — советует Анохина.
«Это, например, скопившейся конденсат или вы чувствуете излишнюю влагу внутри маски при резком перепаде температур. Среда с повышенной влажностью — отличное условие развития бактерий», — предупредила врач. Кроме того, за кожей нужен правильный уход.
«Не используйте в ежедневном уходе жирный крем или чрезмерно плотные тональные средства — это дополнительно забивает поры. Применяйте средства с более легкими текстурами, не забывайте регулярно увлажнять кожу», — порекомендовала собеседница РБК.
«Я думаю, что эти проблемы связаны с неправильным ношением масок, особенно, если это связано с появлением угрей — так называемые механические акне, которые возникают в результате трения с волосяными фолликулами. Люди спускают маску на подбородок, где происходит еще больше давления, и носят ее таким образом долгое время», — пояснила врач.
Если по
«Дополнительную компрессию на зону подбородка люди создают, когда спускают маску. Это усугубляет парниковый эффект на подбородке и нижней трети лица, и обычно эту часть лица люди хуже промывают», — считает она.
«Во-первых, надо как следует умываться и тщательно очищать лицо от косметики, пользоваться