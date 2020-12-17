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03:52 (мск), источник: РБК

Дерматологи назвали риски неправильного ношения масок

Правильное ношение маски и ее своевременная замена не вредят коже, рассказали РБК врачи-дерматологи. Однако нарушение правил может привести к неприятным последствиям и обострениям кожных болезней. Люди с заболеваниями кожи, а также склонные к аллергическим реакциям, должны внимательно относиться к соблюдению правил ношения лицевой маски, чтобы избежать неприятных последствий и осложнений.

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Источник: РИА "Новости"

Врач-дерматовенеролог ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ» Людмила Анохина считает, что правильное ношение маски не вредит здоровому человеку, однако у людей, склонных к высыпаниям на коже и аллергическим реакциям, неправильное ношение масок может усугубить течение заболевания.

«Не рекомендуется носить одну и ту же одноразовую маску в течение дня, это провоцирует воспаление, регулярно меняйте маску, не реже 1 раза в 2−2,5 часа, избегайте химически окрашенных масок», — советует Анохина.

По ее мнению, есть ситуации, когда маску нужно сменить раньше, не дожидаясь, когда пройдет 2 часа.

«Это, например, скопившейся конденсат или вы чувствуете излишнюю влагу внутри маски при резком перепаде температур. Среда с повышенной влажностью — отличное условие развития бактерий», — предупредила врач. Кроме того, за кожей нужен правильный уход.

«Не используйте в ежедневном уходе жирный крем или чрезмерно плотные тональные средства — это дополнительно забивает поры. Применяйте средства с более легкими текстурами, не забывайте регулярно увлажнять кожу», — порекомендовала собеседница РБК.

Врач-дерматолог клиники «Будь здоров» Инна Петросова сообщила, что к ней обращается много пациентов с проблемами на лице и подбородке — они проявляются в виде покраснений, сухости, раздражения кожи и угрей.
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«Я думаю, что эти проблемы связаны с неправильным ношением масок, особенно, если это связано с появлением угрей — так называемые механические акне, которые возникают в результате трения с волосяными фолликулами. Люди спускают маску на подбородок, где происходит еще больше давления, и носят ее таким образом долгое время», — пояснила врач.

Если по какой-либо причине нужно открыть нос и рот, то маску лучше снять с лица, а не сдвигать. Также необходимо чаще менять маски, потому что на них скапливается влага, которая еще больше усугубляет проблему с кожей. Если же проблемы возникли, то нужно обратиться к дерматологу и применять средства для очищения кожи в зависимости от ее типа. «На мой взгляд, сейчас стоит отказаться от более плотных, жирных кремов, которые могут только усугубить эту проблему», — добавила она.

Врач-дерматолог Центра аппаратной косметологии «Люмиренс» Татьяна Егорова объяснила, что маска создает парниковый эффект, а ее ношение поверх косметики приводит к закупорке пор. Эта среда «являет субстратом для размножения эпидермального стафилококка, и возникают такие гнойные прыщи или комедоны».

«Дополнительную компрессию на зону подбородка люди создают, когда спускают маску. Это усугубляет парниковый эффект на подбородке и нижней трети лица, и обычно эту часть лица люди хуже промывают», — считает она.

«Во-первых, надо как следует умываться и тщательно очищать лицо от косметики, пользоваться пилингами-скатками. Во-вторых, необходимо менять одноразовые маски и постоянно стирать тканевые. Еще советую не пользоваться тональной основой и пудрой под маску», — пояснила врач.

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