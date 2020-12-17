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08:38 (мск), источник: РИА Новости

Юрист объяснила, почему россиянам нужно погасить долги до Нового года

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Юрист посоветовала россиянам рассчитаться со всеми долгами в уходящем году, так как после боя курантов время введенных из-за пандемии коронавируса послаблений закончится и приставы смогут снова взыскивать задолженности, в том числе прямо из зарплаты.

Источник: РИА "Новости"

Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева сообщила РИА Новости, что с 1 января 2021 года россиян ждёт ряд изменений в законодательство, произойдёт отмена некоторых льгот, существенных для больших групп населения. Она рекомендует в декабре этого года оформить начисления и льготы, переоформить получение социальных выплат, должникам и заёмщикам подготовиться к нововведениям.

Долги и кредиты

«С 1 января полномочия к судебным приставам, касаемо процедуры взыскания долгов в полном объёме, вернутся. Приставы в счёт погашения долга удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50%. Как они могут действовать? Например, напрямую обратиться к работодателю должника, и деньги будут автоматически уходить на банковский счёт ФССП в день получения зарплаты», — сообщила РИА Новости юрист.

Она пояснила, что в конце декабря истекает время действия послаблений для заёмщиков.

«Ранее реструктурировать кредиты, избежать штрафов и пени за просрочку платежа можно было тем, кто понёс существенное сокращение доходов или заболел коронавирусом, соответствующие рекомендации дал Центробанк. Однако нельзя было при этом не платить по счетам ЖКХ и кредитам. С 1 января уже не действует приостановление взыскания пени и штрафов за просрочку оплаты статей расходов комплекса ЖКХ. Кредиторы вправе предъявить в полном объёме свои требования к заёмщику. Так что рекомендую уже сейчас задуматься о решении данных проблем, чтобы не наживать новых», — добавила Зайцева.

По ее словам, если денег на погашение долго не хватает — можно обратиться за социальной поддержкой: оформить субсидию на оплату счетов ЖКХ, что позволит сэкономить несколько тысяч рублей в месяц. Можно также получить пособие по безработице, если места работы нет, или реструктурировать кредит. «Важно, что все основные меры поддержки граждан России, действующие в 2020 году, сохранятся в следующем», — пояснила юрист.

Социальные выплаты

Она добавила, что до 31 декабря можно обратиться за пособием на детей в возрасте от трёх до семи лет. «В этом случае его выплатят с того дня, когда ребёнку исполнилось три года. В том случае если на 1 января 2020 года ребёнку уже есть три года, его родители смогут получить деньги за весь 2020 год», — сказала юрист.

Она напомнила, что 31 декабря прекращают действовать и другие льготы, введенные из-за пандемии коронавируса.

«Так, прекращается период, до которого в России действовал временный порядок регистрации безработных граждан, а также выплаты пособия по безработице. Ранее граждане могли обратиться в службы занятости дистанционно… Завершается время, когда по больничному листу за полный календарный месяц выплаты могли быть ниже МРОТ», — пояснила Зайцева.

«Второй момент — истекает также срок действия временного порядка признания в России семей нуждающимися, а граждан — малоимущими. Ранее он применялся при утверждении субсидий на оплату счетов ЖКХ и начислении ежемесячных пособий на несовершеннолетних в возрасте от трёх до семи лет. В настоящее время при назначении пособий доходы членов семей, которые на день подачи заявления были признаны безработными, не учитываются. В дальнейшем их доходы также будут брать в расчёт при назначении социальной помощи: заработная плата и все денежные поступления (соцвыплаты, доходы от аренды жилья, получения наследства и другое). То есть часть тех семей, которые могут получить выплату сейчас, в следующем году уже потеряют на неё право», — предупредила юрист.

Льготы и госуслуги

Зайцева напомнила, что в РФ вступил в силу закон, в соответствии с которым с 1 декабря 2020 года данные о полагающихся гражданину пособиях, льготах и выплатах можно получать в личном кабинете пользователя портала «Госуслуги».

«Это просто и удобно, не выходя из дома и решает проблему недостатка информации, когда граждане не знали о своих правах и в результате не получали деньги», — сказала юрист.

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