Совпадение? Не думаем. Что на самом деле предсказали «Симпсоны»

О том, какие пророчества из «Симпсонов» уже сбылись и почему сценаристы мультфильма такие хорошие футурологи, — в материале РИА Новости.
Масоны или просто фантазеры
Несколько лет назад на факультете философии в университете Глазго провели семинар о том, как «Симпсоны» (The Simpsons) предсказывают будущее. «Перед нами ситуация, когда, как говорил Оскар Уайльд, жизнь имитирует искусство», — отмечал тогда профессор Джон Дональдсон.
Фанаты культового мультфильма ликуют, если очередной «прогноз» сбывается, обходя вниманием то, что так и осталось смелыми фантазиями (хотя таких гораздо больше). Многие, в принципе, склонны слепо верить тому, что подтверждает их картину мира, игнорируя отклонения.
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Любители точных наук феномен мультфильма объясняют законом больших чисел. Он гласит: «Чем больше выборка, тем лучше случайные отклонения компенсируют друг друга». Учитывая, что за 31 год вышло почти 700 серий, что-то непременно должно было сбыться.
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«Если выдавать огромное количество догадок, то как минимум процентах в десяти попадешь в точку», — усмехается шоураннер «Симпсонов» Эл Джин, отмахиваясь от вопросов о том, не масон ли он.
Однако слухи о том, что авторы культового мультфильма принадлежат к тайному обществу, продолжают упорно циркулировать. Самым зловещим пророчеством «Симпсонов», наверное, остается намек на 11 сентября. В серии, вышедшей в 1997-м, то есть за четыре года до атаки, в кадре на несколько секунд появляется рекламная брошюра с силуэтом башен-близнецов и словно дата трагедии: «9.11» (американцы указывают месяц перед числом). А стоящий рядом Барт Симпсон держит в руке пачку странных купюр, символы на которых очень напоминают масонские.
До абсурда: Трамп и банкротство Греции
Самым ярким сбывшемся пророчеством из «Симпсонов» считают президентство Дональда Трампа. В сериале он выигрывает выборы и возглавляет США до 2028 года. На этом посту его сменяет Лиза Симпсон, заявляя, что ее предшественник за 14 лет правления полностью обанкротил страну.
Но это не безумная догадка. Серия вышла в 2000 году — тогда бизнесмен действительно первый раз принял участие в президентских выборах. Он выдвигался от Партии реформ, победил в паре туров, но вскоре вышел из гонки.
Позже один из сценаристов «Симпсонов» Дэн Грини рассказывал, что на планерке перспектива президентства Трампа показалась его коллегам «самым дном». А раз в это верилось с трудом, значит, рассудили они, это отличный ход. Дело в том, что один из принципов разработки сюжетов в «Симпсонах» — взять незначительное событие и довести его до абсурдного предела.
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Так что эпопея с Трампами, вероятно, еще не закончена. В одной из серий 2016 года Гомер Симпсон носит на груди значок с именем Иванка, агитируя голосовать за дочь Дональда Трампа в 2028-м.
Другое гениальное совпадение — серия 2012 года, в которой Гомер Симпсон ударяется в политику. В ней вскользь сообщается, что Европа выставила Грецию на eBay за долги. И вскоре в стране действительно разразился тяжелый экономический кризис, причем ЕС допустил дефолт.
Просто угадали: скандал в ФИФА
Поклонники футбола оценили серию 2014 года. В ней Гомера пригласили в качестве рефери, потому что верхушку ФИФА поймали на взятках. И действительно — в мае 2015-го швейцарская прокуратура арестовала ряд высокопоставленных чиновников ассоциации, обвинив в коррупции.
Симпсон судит матч между Бразилией и Германией, и родоначальники футбола неожиданно проигрывают — так и случилось в реальности. Правда, в мультике немцы выиграли со счетом 2:0, а в реальности — разгромили соперников, забив семь голов.
И сразу двух триумфаторов — на этот раз обладателей Нобелевской премии — создателям «Симпсонов» удалось угадать за шесть лет до вручения награды. Лиза и ее друзья-умники смотрят прямую трансляцию церемонии из Стокгольма, делая ставки на лауреатов. В списке кандидатов можно увидеть Бернарда Феринга и Бенгта Роберта Хольмстрёма. В 2016 году первый стал лауреатом в области химии за проектирование и синтез молекулярных машин, а второй — в экономике за теорию контрактов.
Фактически срока давности у «предсказаний» из «Симпсонов» нет, так что, перечислив целый ряд выдающихся ученых, политиков и литераторов, рано или поздно выйдешь на будущих победителей — даже без хрустального шара.
Когда в деле физики
Наконец, еще одно объяснение того, почему «Симпсоны» так уверенно вангуют. К себе в команду шоураннеры Эл Джин и Стефани Гиллис (они, кстати, не только удачный творческий тандем, но и семейная пара) привлекают интеллектуалов.
В эпизоде «Волшебник Вечнозеленой аллеи» (1998) Гомер, решив стать великим изобретателем, пишет на доске серию серьезных уравнений. Одно из них — самое близкое решение теоремы Ферма, другое касается плотности Вселенной.
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Но самая интересная из формул, пожалуй, верхняя. Саймон Сингх в книге «Симпсоны и их математические секреты» считает, что герой с небольшой погрешностью (на самом деле, ошибся в 6,2 раза) предсказал массу новой частицы бозона Хиггса, чье существование подтвердили только через 14 лет на Большом адронном коллайдере. Среди авторов этой серии был Дэвид Коэн, обладатель степени бакалавра по физике в Гарварде.
В 1999-м Гомер болтает в баре со Стивеном Хокингом о принципах устройства бесконечной Вселенной. Симпсон выдвигает теорию, что на самом деле она представляет собой пончик, — предположение, которое знаменитый ученый находит забавным.
В нулевых, с открытием реликтового излучения, стала популярной гипотеза, что Вселенная действительно напоминает бублик: круг, в центре которого есть полость (вероятно, это черные дыры или кротовые норы).
2020-й и вот это все
В эпизоде «Оковы Мардж», который появился на экранах в 1993 году, происходят сразу несколько событий, напоминающих непростой во всех отношениях 2020-й.
Жители Спрингфилда сходят с ума по японским соковыжималкам, рекламу которых крутят на местных телеканалах. Собирая комбайн, один из рабочих-азиатов на фабрике кашляет в коробку, и упаковка с опасным вирусом попадает в США.
Вскоре в городе начинается эпидемия «Осака-гриппа», а потом и паника: жители, требуя вакцину, опрокидывают огромный грузовик, где был контейнер с пчелами-убийцами. Интересно, что как раз весной этого года в США заговорили об опасных шершнях Vespa mandarinia, которых, видимо, случайно завезли на континент из Азии. Их укус для человека смертельно опасен из-за токсичного яда, к тому же колонии новых насекомых стремительно уничтожают медоносных пчел.
Далее Мардж арестовывают за мелкую кражу из магазина, что возмущает общественность, и протестующие выходят на улицы. Грабят магазины, крушат витрины. Жгут машины и скандируют лозунги — прямо как движение Black Lives Matter.
Впрочем, даже абсурд этого эпизода «Симпсонов» по насыщенности в итоге проиграл реальности: такого года сценаристы не могли предвидеть.