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13:04 (мск), источник: Известия

Путин прокомментировал сообщения о происхождении коронавируса

Слухов о происхождении коронавируса много, но Москва не видит подтверждения обвинений в искусственном происхождении коронавируса. Об этом заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента МИЦ «Известия» Петра Марченко.

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Он отметил, что нужно не искать виновных, а объединить усилия в борьбе с проблемой.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

«Надо думать о том, как помогать тем, кто оказался в особо тяжелых условиях, снимать ограничения в отношении стран, с которыми нужно сотрудничать в борьбе с вирусом», — подчеркнул Путин.

Вместе с тем, глава государства воздержался от комментариев по поводу того, разбираются ли в этой ситуации российские спецслужбы.
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Путин уточнил, что пресс-конференция — это не место, где обсуждаются такие вещи.

В июне Путин также отметил, что для построения конспирологических теорий о происхождении нового типа коронавируса нет никаких оснований.

В прошлом году 15-я по счету пресс-конференция Владимира Путина длилась более четырех часов. На мероприятие было аккредитовано 1895 представителей российских и зарубежных СМИ, президент ответил на 77 вопросов.

Большие пресс-конференции Путина проводятся с 2001 года. Рекордная по длительности пресс-конференция прошла в 2008 году — тогда Путин разговаривал с журналистами 4 часа 40 минут.

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