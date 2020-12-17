Путин прокомментировал сообщения о происхождении коронавируса

Он отметил, что нужно не искать виновных, а объединить усилия в борьбе с проблемой.
«Надо думать о том, как помогать тем, кто оказался в особо тяжелых условиях, снимать ограничения в отношении стран, с которыми нужно сотрудничать в борьбе с вирусом», — подчеркнул Путин.
Вместе с тем, глава государства воздержался от комментариев по поводу того, разбираются ли в этой ситуации российские спецслужбы.
Путин уточнил, что пресс-конференция — это не место, где обсуждаются такие вещи.
В июне Путин также отметил, что для построения конспирологических теорий о происхождении нового типа коронавируса нет никаких оснований.
В прошлом году 15-я по счету пресс-конференция Владимира Путина длилась более четырех часов. На мероприятие было аккредитовано 1895 представителей российских и зарубежных СМИ, президент ответил на 77 вопросов.
Большие пресс-конференции Путина проводятся с 2001 года. Рекордная по длительности пресс-конференция прошла в 2008 году — тогда Путин разговаривал с журналистами 4 часа 40 минут.