Король Швеции признал фиаско в борьбе с Covid-19

В своем рождественском обращении к нации он отметил, что страна переживает сильнейшую травму.
Эпидемия унесла жизни почти 8 тысяч шведов и большинство родственников даже не успели попрощаться со своими близкими, сказал Карл XVI Густав.
«Я думаю, мы все сделали неправильно, и это ужасно. Нам всем предстоит страдать от последствий принятых решений», — заявил король Швеции.
Швеция с самого начала выбрала путь, отличный от других стран Европы и большинства стран мира. Там не вводились локдауны, не действовало правило ношения масок и карантинные меры были гораздо менее строгими, чем в остальной Европе.
Главный эпидемиолог страны Андрес Тегнелл настаивал на преимуществах массового иммунитета, который, по его расчетам, население должно было приобрести, переболев в первую волну.
Противники жестких мер говорили, что опасность не настолько велика, чтобы ставить под удар систему образования и экономику страны.
В результате в Швеции за время эпидемии заболели 348,5 тыс. человек, умерли более 7,8 тыс. Это в разы больше, чем у соседей по Скандинавскому полуострову.