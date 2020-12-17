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18:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Король Швеции признал фиаско в борьбе с Covid-19

Король Швеции Карл XVI Густав признался, что стратегия борьбы с коронавирусом, избранная его страной, оказалась провальной. Уровень смертности от Covid-19 в Швеции по сравнению с соседними скандинавскими странами говорит сам за себя, сказал монарх.

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Источник: AFP 2020
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В своем рождественском обращении к нации он отметил, что страна переживает сильнейшую травму.

Эпидемия унесла жизни почти 8 тысяч шведов и большинство родственников даже не успели попрощаться со своими близкими, сказал Карл XVI Густав.
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«Я думаю, мы все сделали неправильно, и это ужасно. Нам всем предстоит страдать от последствий принятых решений», — заявил король Швеции.

Швеция с самого начала выбрала путь, отличный от других стран Европы и большинства стран мира. Там не вводились локдауны, не действовало правило ношения масок и карантинные меры были гораздо менее строгими, чем в остальной Европе.

Главный эпидемиолог страны Андрес Тегнелл настаивал на преимуществах массового иммунитета, который, по его расчетам, население должно было приобрести, переболев в первую волну.

Противники жестких мер говорили, что опасность не настолько велика, чтобы ставить под удар систему образования и экономику страны.

В результате в Швеции за время эпидемии заболели 348,5 тыс. человек, умерли более 7,8 тыс. Это в разы больше, чем у соседей по Скандинавскому полуострову.

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