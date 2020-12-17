14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нидерландах построят подводный музей вокруг затонувшего корабля
Под водой судно пролежало более 270 лет.
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Архитектурная фирма ZJA из Нидерландов планирует построить необычный подводный музей вокруг затонувшего в 1749 году грузового судна Голландской
Корабль отлично сохранился до наших дней, даже несмотря на то, что провел под водой более 270 лет. Теперь ученые планируют поднять его со дна и доставить в Нидерланды, где его можно будет детально изучить и сохранить от дальнейших разрушений.
В связи с этим, архитекторы из ZJA взялись за реализацию проекта подводного музея вокруг затонувшего судна. Вокруг судна возведут капсулу из стекла и стали, а посетители смогут самостоятельно изучить корабль со всех сторон находясь в туннеле со стеклянными стенами, и в режиме реального времени следить за работой ученых под водой.
Вход в музей оборудуют на поверхности, а его крышу сделают из белого тканевого купола. Под водой также обустроят научные лаборатории и выставку, на которой можно будет изучить все артефакты, найденные на корабле, пишет Artnet.
Точная локация для музея еще не выбрана, но он будет построен в Амстердаме. Сообщается, что процесс безопасной перевозки судна может занять несколько лет. Открытие музея предварительно запланировано на 2025 год.
Екатерина Гура