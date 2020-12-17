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15:23 (мск), источник: ТАСС

Путин: оскорбления чувств верующих должны получать ответную реакцию, но не агрессивную

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бездумные оскорбления чувств верующих всегда должны получать ответную реакцию, но не агрессивную, считает президент России Владимир Путин.

«Там, где начинается свобода другого человека, заканчивается твоя свобода. Это постулат, общий причем, и те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию», — сказал глава государства в четверг на ежегодной большой пресс-конференции.

С другой стороны, по его словам, эта ответная реакция «не должна быть агрессивной».

Путин заявил, что европейский проект мультикультурализма потерпел фиаско, а в России этот формат сложился сам по себе.

По его словам, в России никто не допускает оскорбительных выпадов против представителей разных конфессий, это может разрушить страну.

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Газета.Ру
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Источник трансляции: Газета.Ру
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