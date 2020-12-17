Коронавирус: Международные эксперты едут с расследованием в Китай

Комиссия будет состоять из 12−15 экспертов из разных стран. Свои заключения они будут основывать на собственных наблюдениях, а также на образцах, собранных у животных и людей китайскими специалистами.
Представитель Дании Теа Фишер рассказала в интервью Рейтеру, что командировка продлится шесть недель, включая две недели изоляции по прибытии.
По ее словам, если китайские коллеги к их приезду завершат анализ собранных материалов, комиссия сможет сразу приступить ко второму этапу расследования.
Однако США, ранее обвинившие китайские власти в сокрытии истинных масштабов бедствия в самом начале распространения вируса, раскритиковали ВОЗ за то, что первый этап доверен представителям Китая. Вашингтон давно призывает к проведению максимально прозрачного расследования, но считает, что международный контроль необходим на всех его этапах.
О первых случаях пневмонии неясного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили ВОЗ 31 декабря прошлого года. Сразу был закрыт продовольственный рынок, ставший, как считали на тот момент, эпицентром распространения нового типа вируса.
В мае министры здравоохранения ряда стран призвали ВОЗ разобраться в источниках происхождения вируса и в том, каким образом он так быстро вышел за пределы Китая.
По словам представителей ВОЗ, все прошедшие месяцы организация обговаривала с китайской стороной условия работы комиссии и детали перемещения по стране в условиях жестких ограничений.