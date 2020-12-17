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19:16 (мск), источник: РИА Новости

Глава РФПИ рассказал о создании «лайт-вакцины» от коронавируса

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о создании «лайт-вакцины» против коронавируса, о которой на большой пресс-конференции рассказал Владимир Путин.

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Источник: РИА Новости

Как указывал президент, российские специалисты работают над однокомпонентным препаратом с более коротким периодом выработки антител.

«РФПИ покрывает затраты Института Гамалеи на необходимые клинические испытания по тому, что называется “Спутник V-лайт”. Это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты, до 85% у определенной категории граждан, может быть, чуть меньше для других», — сказал Дмитриев в эфире «России 24».

Он добавил, что в фонде видят спрос на такой препарат за рубежом, поэтому «эта вакцина может быть направлена на внешние рынки, туда, где идут сильные эпидемические очаги».

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Флагманским препаратом в России останется «Спутник V», уточнил Дмитриев.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, подтвердил РИА Новости, что «лайт-вакцину» планируют поставлять в другие страны, а россиян будут прививать двумя компонентами.

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали в августе. Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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