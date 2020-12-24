00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 24 декабря
Взятие Измаила, обязательное употребление буквы «ё» и другие события, которые произошли в этот день.
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Россияне празднуют День воинской славы — 24 декабря 1790 года русские войска взяли турецкую крепость Измаил. Во время
В ноябре 1790 года русские войска под умелым руководством полководца Александра Суворова начали осаду Измаила. Через девять часов боя крепость пала.
24 декабря католики и протестанты отмечают Сочельник — канун праздника Рождества Христова. Сегодня Сочельник во многих западных странах, как и Рождество, — это семейный праздник. Даже те, кто не посещает церковь, собираются вечером за столом всей семьей.
Весь ритуал трапезы Сочельника возглавляет отец семейства. Перед самым началом застолья читают отрывок Евангелия от Святого Луки о Рождестве Христа и читают общую семейную молитву.
Во время ужина присутствующие обмениваются облатками. Облатки — это пластинки пресного хлеба, с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Это очень трогательное и важное событие вечера.
24 декабря 1942 года приказом № 1825 народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Потёмкина было введено обязательное употребление буквы «ё».
Согласно легенде, изданию приказа предшествовала история, когда Сталин грубо обошёлся с управделами Совнаркома Яковом Чадаевым за то, что тот 5 (или 6) декабря 1942 года принёс ему на подпись постановление, в котором фамилии нескольких генералов были напечатаны без буквы «ё». Чадаев оповестил редактора «Правды» о желании вождя видеть и в печати «ё». И уже в номере за 7 декабря 1942 года во всех статьях вдруг появляется эта буква.
24 декабря произошла крупнейшая двойная морская катастрофа первой половины XIX века: близ побережья Ютландии во время шторма разбились британские линейные корабли «Defence» и «St George».
Общее число погибших в этом кораблекрушении составило 1318 человек (на первом корабле из 593 человек спаслось лишь шесть членов экипажа, на втором корабле из 738 человек находившихся на борту выжили только семь).
В 1865 году в США была основана организация
Преступлениям членов
С первых дней основания
24 декабря 1946 года родился Леонид Филатов — советский и российский актер, режиссер, поэт, публицист. Народный артист России.
На его счету роли в фильмах «Вам и не снилось», «Грачи», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Забытая мелодия для флейты», «Город Зеро» и другие. В 1990 году увлекся режиссурой, снял фильм по своему сценарию, а также сыграл там одну из ролей. Картина называлась «Сукины дети» и на «Кинотавре» была отмечена первой премией.
Кроме того, Леонид Филатов обладал редким литературным даром: помимо культового «Про