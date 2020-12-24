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00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 24 декабря

Взятие Измаила, обязательное употребление буквы «ё» и другие события, которые произошли в этот день.

Взятие Измаила

Россияне празднуют День воинской славы — 24 декабря 1790 года русские войска взяли турецкую крепость Измаил. Во время Русско-турецкой войны 1787−1791 годов она считалась цитаделью владычества турок на Дунае.

В ноябре 1790 года русские войска под умелым руководством полководца Александра Суворова начали осаду Измаила. Через девять часов боя крепость пала.

Сочельник

24 декабря католики и протестанты отмечают Сочельник — канун праздника Рождества Христова. Сегодня Сочельник во многих западных странах, как и Рождество, — это семейный праздник. Даже те, кто не посещает церковь, собираются вечером за столом всей семьей.

Весь ритуал трапезы Сочельника возглавляет отец семейства. Перед самым началом застолья читают отрывок Евангелия от Святого Луки о Рождестве Христа и читают общую семейную молитву.

Во время ужина присутствующие обмениваются облатками. Облатки — это пластинки пресного хлеба, с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Это очень трогательное и важное событие вечера.

Источник: РИА "Новости"

Буква «ё»

24 декабря 1942 года приказом № 1825 народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Потёмкина было введено обязательное употребление буквы «ё».

Согласно легенде, изданию приказа предшествовала история, когда Сталин грубо обошёлся с управделами Совнаркома Яковом Чадаевым за то, что тот 5 (или 6) декабря 1942 года принёс ему на подпись постановление, в котором фамилии нескольких генералов были напечатаны без буквы «ё». Чадаев оповестил редактора «Правды» о желании вождя видеть и в печати «ё». И уже в номере за 7 декабря 1942 года во всех статьях вдруг появляется эта буква.

Согласно действующим правилам русской орфографии и пунктуации, в обычных печатных текстах буква «ё» употребляется выборочно. Однако по желанию автора или редактора любая книга может быть напечатана последовательно с буквой «ё».
Источник: Rave/CC0

Гибель «Defence» и «St George»

24 декабря произошла крупнейшая двойная морская катастрофа первой половины XIX века: близ побережья Ютландии во время шторма разбились британские линейные корабли «Defence» и «St George».

Общее число погибших в этом кораблекрушении составило 1318 человек (на первом корабле из 593 человек спаслось лишь шесть членов экипажа, на втором корабле из 738 человек находившихся на борту выжили только семь).

Большинство тел, которые выбросило на берег, были похоронены в прибрежных песчаных дюнах, которые с тех пор стали известны как «мертвые дюны».
Источник: AP 2020

Основание Ку-клукс-клана

В 1865 году в США была основана организация Ку-клукс-клан, пропагандирующая идеи превосходства белой нации. Тайное общество было учреждено бывшими солдатами-южанами после поражения в Гражданской войне (1861—1865).

Преступлениям членов ку-клукс-клана обычно предшествовало предупреждение, посланное в причудливой, но широко известной форме. В некоторых частях страны это была дубовая ветка с листьями, в других — семена дыни или зёрнышки апельсина. Получив такое предупреждение, жертва могла либо отречься от своих прежних взглядов, либо покинуть страну. Если человек игнорировал предупреждение, его ждала смерть.

С первых дней основания Ку-клукс-клана и до наших дней главным врагом для «рыцарей невидимой империи» были и остаются представители негроидной расы. Остальные менялись вместе с общественным и политическим развитием Юга.

Источник: РИА "Новости"

Леонид Филатов

24 декабря 1946 года родился Леонид Филатов — советский и российский актер, режиссер, поэт, публицист. Народный артист России.

На его счету роли в фильмах «Вам и не снилось», «Грачи», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Забытая мелодия для флейты», «Город Зеро» и другие. В 1990 году увлекся режиссурой, снял фильм по своему сценарию, а также сыграл там одну из ролей. Картина называлась «Сукины дети» и на «Кинотавре» была отмечена первой премией.

Кроме того, Леонид Филатов обладал редким литературным даром: помимо культового «Про Федота-стрельца, удалого молодца», им были написаны книги «Большая любовь Робина Гуда», «Любовь к трем апельсинам», «Лисистрата», «Театр Леонида Филатова», «Я — человек театральный», «Сукины дети». Является автором пьес «Пестрые люди», «Часы с кукушкой», «Художник из Шервудского леса».

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