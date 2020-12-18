Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 декабряОтмена рабства в США, утверждение плана "Барбаросса" и другие даты и события, которыми запомнился этот день
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
12«Высокая вода» в Венеции
11:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван главный научный прорыв года

Американский научный журнал Science назвал вакцины от коронавируса главным научным прорывом года. Речь идет о препаратах Moderna, Pfizer-BioNTech, «Спутник V» и других их аналогах, говорится в опубликованной в журнале статье.

Источник: AP 2020

«В этом году мы хорошо осознавали, что главный научный прорыв будет так или иначе связан с коронавирусом, однако только в последние недели нам стало ясно, что этой чести удостоятся высокоэффективные вакцины от COVID-19», — говорится в тексте.

Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее

Главный редактор журнала Голден Торп добавил, что еще недавно изобретение вакцины казалось недостижимым, однако сейчас по всему миру практически стартовала массовая вакцинация.

В тройке лидеров также оказалось первое лечение с помощью генома CRISPR и создание онлайн-общества темнокожих ученых.

Журнал Science ежегодно публикует десять главных научных прорывов по версии редакции. Кроме того, издание проводит голосование среди читателей на звание «народного» прорыва. Мнение подписчиков зачастую не совпадает с мнением авторов журнала.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В России введут новые правила оплаты наличными
Вирусолог назвал устойчивых к COVID-19 людей
Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей
В Германии нашли сети правых экстремистов в армии и полиции
СВР раскрыла документы о планах Муссолини получить часть СССР
Роспотребнадзор назвал три страны, пригодные для путешествий
Россиянам показалась скромной господдержка в период пандемии
В России за сутки выявили 28 552 случая заражения COVID-19
Hi-Tech
На AliExpress массово «сливают» товары (посмотрите на цены) Только лучшие цены
Новости партнеров
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Gnezdo.ru
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Главный симптом COVID задолго до кашля
Леди
Ида Галич рассталась с мужем Об этом она сама сообщила подписчикам.
Новости партнеров
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Катю в "Ворошиловском стрелке"
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Как Covid-19 выбирает своих жертв: врач назвал главный критерий
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь