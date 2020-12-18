11:10 (мск), источник: Lenta.Ru
Назван главный научный прорыв года
Американский научный журнал Science назвал вакцины от коронавируса главным научным прорывом года. Речь идет о препаратах Moderna,
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«В этом году мы хорошо осознавали, что главный научный прорыв будет так или иначе связан с коронавирусом, однако только в последние недели нам стало ясно, что этой чести удостоятся высокоэффективные вакцины от COVID-19», — говорится в тексте.
Главный редактор журнала Голден Торп добавил, что еще недавно изобретение вакцины казалось недостижимым, однако сейчас по всему миру практически стартовала массовая вакцинация.
В тройке лидеров также оказалось первое лечение с помощью генома CRISPR и создание
Журнал Science ежегодно публикует десять главных научных прорывов по версии редакции. Кроме того, издание проводит голосование среди читателей на звание «народного» прорыва. Мнение подписчиков зачастую не совпадает с мнением авторов журнала.