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01:20 (мск), источник: ТАСС

Эксперты FDA США рекомендовали регулятору одобрить вакцину Moderna от коронавируса

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в четверг практически единогласно рекомендовал руководству регулятора одобрить обращение американской компании Moderna за регистрацией их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

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Источник: AFP 2020

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