01:20 (мск), источник: ТАСС
Эксперты FDA США рекомендовали регулятору одобрить вакцину Moderna от коронавируса
ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в четверг практически единогласно рекомендовал руководству регулятора одобрить обращение американской компании Moderna за регистрацией их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.