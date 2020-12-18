Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 декабряОтмена рабства в США, утверждение плана "Барбаросса" и другие даты и события, которыми запомнился этот день
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
12Ухань спустя год после начала пандемии
10:53 (мск), источник: РИА Новости

Муссолини хотел получить часть СССР после победы нацистов, раскрыли в СВР

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Итальянский диктатор Бенито Муссолини рассчитывал после победы нацистской Германии в войне против Советского Союза установить власть над юго-западными районами СССР и ставил этот вопрос перед Гитлером, но тот уклонялся от конкретного ответа.

Источник: AP 2020

Об этом говорится в рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России — они опубликованы в сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства».

Читайте также
Адольфа Гитлера приравняют к свастике

Среди обнародованных документов — шифртелеграмма, направленная 3 декабря 1941 года из Лондона в Москву под оперативным псевдонимом «Вадим» выдающимся разведчиком, резидентом в Великобритании Анатолием Горским. Советской разведке были доступны многие имевшиеся у Лондона материалы о планах Третьего рейха.

«Косвенным путем получено подтверждение от крупного итальянского чиновника, что Муссолини имеет в виду после уничтожения России получить специальные права на установление итальянского протектората на Юго-Западе России», — сообщал Горский.

Читайте также
СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма

«Муссолини поднял этот вопрос перед Гитлером на последних встречах, но Гитлер уклонялся от прямого ответа. Гитлер ответил, что ничего не может быть решено до завершения кампании. Первейшей необходимостью для Италии сейчас должно быть усиление итальянской армии на восточном фронте. Муссолини неохотно обещал послать больше войск на восточный фронт для того, чтобы во всяком случае иметь определенные притязания на территории», — добавлял резидент.

В сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства» впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот.

В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.

 Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции
'Я вас не приглашал'. Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху
Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей
Роспотребнадзор назвал три страны, пригодные для путешествий
Россиянам показалась скромной господдержка в период пандемии
В России выступили против запрета пластиковых пакетов
Победитель лотереи решил забрать свой джекпот только через год
В российской армии будет полмиллиона контрактников
Малыш Йода заменил звезды и ангелов на рождественских елках
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
3-летняя дочь Анны Банщиковой покрасовалась в платье принцессы Девочка очаровала сеть
Леди
Княгиня Монако сделала дерзкую прическу с выбритым виском Шарлен удивила публику
Новости партнеров
Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Катю в "Ворошиловском стрелке"
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Как Covid-19 выбирает своих жертв: врач назвал главный критерий
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь