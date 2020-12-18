Роспотребнадзор назвал три безопасные по COVID-19 страны с вылетами из РФ

Всем трем критериям соответствуют Эфиопия, Сейшельские острова и Танзания.
Двум из трех критериев — Египет, Куба, Мальдивы и Киргизия, и только одному — ОАЭ, Сербия, Великобритания, Япония, Республика Корея.
Регулярное авиасообщение з России возобновлено с 16 странами: Киргизия, Турция, Южная Корея, Сейшельские острова, Эфиопия, Танзания, Куба, Казахстан, ОАЭ, Сербия, Япония, Египет, Мальдивы, Великобритания, Белоруссия, Швейцария.
Чтобы принять решение по эпидемиологической ситуации в другой стране, Роспотребнадзор оценивает показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, темпы роста в среднем за сутки, а также объемы тестирования на коронавирус. Коэффициент Rt (распространения) должен быть менее 1.
В начале декабря президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев отметил, что границы некоторых стран, которые пользуются популярностью у российских туристов, могут быть закрыты для России до сентября 2021 года. Он объяснил, что речь идет о европейских направлениях.