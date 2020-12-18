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10:28 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор назвал три безопасные по COVID-19 страны с вылетами из РФ

Полностью критериям по безопасности ситуации с COVID-19 отвечают только три страны из 16, с которыми Россия восстановила авиасообщение. Об этом сообщили в пятницу, 18 декабря, в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Источник: Агентство «Москва»
Всем трем критериям соответствуют Эфиопия, Сейшельские острова и Танзания.

Двум из трех критериев — Египет, Куба, Мальдивы и Киргизия, и только одному — ОАЭ, Сербия, Великобритания, Япония, Республика Корея.

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Регулярное авиасообщение з России возобновлено с 16 странами: Киргизия, Турция, Южная Корея, Сейшельские острова, Эфиопия, Танзания, Куба, Казахстан, ОАЭ, Сербия, Япония, Египет, Мальдивы, Великобритания, Белоруссия, Швейцария.

Чтобы принять решение по эпидемиологической ситуации в другой стране, Роспотребнадзор оценивает показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, темпы роста в среднем за сутки, а также объемы тестирования на коронавирус. Коэффициент Rt (распространения) должен быть менее 1.

В начале декабря президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев отметил, что границы некоторых стран, которые пользуются популярностью у российских туристов, могут быть закрыты для России до сентября 2021 года. Он объяснил, что речь идет о европейских направлениях.

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