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00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 25 декабря

Начало войны в Афганистане, отставка Михаила Горбачева и другие события, которые происходили в разные годы 25 декабря.

Католическое Рождество

25 декабря западные христиане — католические, протестантские конфессии и православные нескольких стран — отмечают один из важнейших христианских праздников — Рождество Христово. Более чем в 100 странах мира этот праздник является государственным.

Рождество предваряется 40-дневным постом, самый строгий день в котором — последний. За сутки до Рождества, в сочельник, принято отказываться от пищи до появления на небе первой звезды. Начинают трапезу обычно с сочива — зерен пшеницы и ячменя, сваренных с медом. В навечерие праздника вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. Рождественские богослужения совершаются три раза: в полночь, на заре и днем, что символизирует Рождество Христово в лоне Бога Отца, во чреве Богоматери и в душе каждого христианина.

Первое получение твердой ртути

В 1759 году в этот день академик Петербургской Академии наук, физик Йозеф Адам Браун впервые получил твердую ртуть. В декабре 1759 года морозы в Санкт-Петербурге достигали -37°С. Живший тогда в России Йозеф Адам Браун проводил опыты над ртутью. С помощью особых охлаждающих смесей ему удалось понизить ее температуру до -56°С и добиться затвердевания. Полученную твердую ртуть можно было пилить, рубить и ковать.

О своем открытии Браун рассказал спустя несколько дней на публичном заседании Академии наук. Это произвело в ученом мире настоящую сенсацию. А вот точную температуру замерзания ртути — минус 39 °C — петербургским академикам удалось установить только через несколько десятилетий.

Источник: РИА "Новости"

Начало войны в Афганистане

25 декабря 1979 года начался военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан. В восприятии советского и постсоветского общества он получил название «Афганская война» и представляет собой период присутствия советских войск в Демократической Республике Афганистан и участия в боевых действиях против формирований вооруженной оппозиции с 1979 по 1989 год.

Фактически внутриполитический кризис в Афганистане начался в 1973 году, а с 1978 перешел в острую фазу. Некоторые западные журналисты называли «Афганскую войну» «Вьетнамской войной Советского Союза» и «Медвежьим капканом».

Отставка Михаила Горбачева и образование Российской Федерации

В этот день в 1991 году первый и последний президент СССР Михаил Горбачев официально объявил о своей отставке и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием Борису Ельцину. Это объявление было весьма формальным, поскольку в последний год своего правления Горбачев постепенно утрачивал реальную власть.

В этот же день в мире официально появилась новая страна — Российская Федерация. Новое официальное название республики было утверждено 25 декабря соответствующим постановлением Верховного Совета РСФСР. В 19 часов 45 минут по московскому времени над Кремлем был поднят триколор.

Источник: AP 2020

Чарли Чаплин

43 года назад ушел из жизни знаменитый актер, сценарист, композитор и режиссер Чарли Чаплин. Он умер в Швейцарии в возрасте 88 лет. Его жизнь была полна необыкновенных историй, слухов и сплетен, он успел получить всенародное признание. В семидесятых в Америке проводился опрос «Назовите самого популярного человека в истории», по итогам которого Чарли Чаплин занял второе место, уступив только Иисусу Христу.

Чарли Чаплин создал один из самых знаменитых образов в истории мирового кино — образ бродяжки Чарли. Он стал единственным человеком на планете, который получил «Оскар» «за бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством».

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