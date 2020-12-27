День в истории: 27 декабря

Историческая область Польши Великопольская провинция после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году вошла в состав Пруссии. Под властью Германии поляки подвергались систематической дискриминации и угнетению. 27 декабря 1918 года в Познани произошло вооруженное восстание, названное Великопольским, когда вооруженные подразделения польской Гражданской стражи заняли здание Прусского полицай-президиума Познани. Боевые действия между поляками и немцами продолжались до февраля 1919 года, когда страны Антанты подписали перемирие с Германией, которое распространялось и на территорию Великой Польши. 28 июня 1919 года был подписан Версальский мирный договор по которому Великая Польша была включена в состав польского государства вместе с завоеванными повстанцами территориями.
27 декабря 1932 года было подписано постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Согласно документу, все советские граждане от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках и работающие на транспорте и в совхозах, были обязаны иметь паспорта. При этом жители сел паспортов по-прежнему не имели. Одновременно с этим документом, в этот же день вышло постановление «Об образовании Главного управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ Союза ССР». Этот орган создавался для общего руководства и контроля за единой паспортной системой. День 27 декабря считается днем основания паспортной (паспортно-визовой) службы.
Международный валютный фонд (МВФ) был основан 27 декабря 1945 года. Это специализированное финансовое учреждение ООН, целью которого является предоставление кратко- и среднесрочные кредитов государствам-участникам. В отличие от Всемирного банка, который предоставляет кредиты только бедным странам, МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, для покрытия краткосрочных финансовых обязательств. При этом предоставление кредита обычно сопровождается списком определенных условий и рекомендаций. Сейчас членами МВФ являются 190 стран.
27 декабря 1990 года было подписано Постановлении Совета министров РСФСР «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». 10 января 1994 года ГКЧС России был преобразован в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). С 1995 года 27 декабря является Днем спасателя Российской Федерации.
В этот день в 2002 году в Грозном террористы-смертники атаковали Дом правительства Чечни. Два грузовика, начиненных тротилом, протаранили ворота и взорвались рядом со зданием. Это случилось днем, когда большая часть служащих находилась в здании (по примерным оценкам от 150 до 200 человек). В результате теракта 48 человек погибли на месте, еще 23 скончались позже в больницах. Всего было ранено 640 человек, а общая сумма материального ущерба государству и пострадавшим, составила более 135 миллионов рублей. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.
27 декабря 2019 года неподалеку от алматинского аэропорта произошло крушение самолета Fokker 100, следовавшего рейсом Алматы — Нур-Султан. Вылетев за пределы аэропорта, самолет резко потерял высоту и упал в районе жилого сектора, врезавшись в двухэтажное здание. Из находившихся на его борту 98 человек (93 пассажира и 5 членов экипажа) погибли 13. Основными версиями катастрофы считаются ошибка пилотов и техническая неисправность.