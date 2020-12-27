Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как Крым стал главной здравницей страны Ровно 100 лет назад был принят декрет «Об использовании полуострова для лечения трудящихся»
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
00:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 27 декабря

Введение паспортной системы в СССР, основание МВФ, День спасателя в России и другие события в истории, произошедшие в этот день.

Великопольское (Познанское) восстание

Историческая область Польши Великопольская провинция после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году вошла в состав Пруссии. Под властью Германии поляки подвергались систематической дискриминации и угнетению. 27 декабря 1918 года в Познани произошло вооруженное восстание, названное Великопольским, когда вооруженные подразделения польской Гражданской стражи заняли здание Прусского полицай-президиума Познани. Боевые действия между поляками и немцами продолжались до февраля 1919 года, когда страны Антанты подписали перемирие с Германией, которое распространялось и на территорию Великой Польши. 28 июня 1919 года был подписан Версальский мирный договор по которому Великая Польша была включена в состав польского государства вместе с завоеванными повстанцами территориями.

Введение единой паспортной системы в СССР

27 декабря 1932 года было подписано постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Согласно документу, все советские граждане от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках и работающие на транспорте и в совхозах, были обязаны иметь паспорта. При этом жители сел паспортов по-прежнему не имели. Одновременно с этим документом, в этот же день вышло постановление «Об образовании Главного управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ Союза ССР». Этот орган создавался для общего руководства и контроля за единой паспортной системой. День 27 декабря считается днем основания паспортной (паспортно-визовой) службы.

Источник: Reuters

Основан Международный валютный фонд

Международный валютный фонд (МВФ) был основан 27 декабря 1945 года. Это специализированное финансовое учреждение ООН, целью которого является предоставление кратко- и среднесрочные кредитов государствам-участникам. В отличие от Всемирного банка, который предоставляет кредиты только бедным странам, МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, для покрытия краткосрочных финансовых обязательств. При этом предоставление кредита обычно сопровождается списком определенных условий и рекомендаций. Сейчас членами МВФ являются 190 стран.

День спасателя России

27 декабря 1990 года было подписано Постановлении Совета министров РСФСР «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». 10 января 1994 года ГКЧС России был преобразован в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). С 1995 года 27 декабря является Днем спасателя Российской Федерации.

Взрыв у Дома правительства в Чечне

В этот день в 2002 году в Грозном террористы-смертники атаковали Дом правительства Чечни. Два грузовика, начиненных тротилом, протаранили ворота и взорвались рядом со зданием. Это случилось днем, когда большая часть служащих находилась в здании (по примерным оценкам от 150 до 200 человек). В результате теракта 48 человек погибли на месте, еще 23 скончались позже в больницах. Всего было ранено 640 человек, а общая сумма материального ущерба государству и пострадавшим, составила более 135 миллионов рублей. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.

Источник: РИА "Новости"

Авиакатастрофа в Алматы

27 декабря 2019 года неподалеку от алматинского аэропорта произошло крушение самолета Fokker 100, следовавшего рейсом Алматы — Нур-Султан. Вылетев за пределы аэропорта, самолет резко потерял высоту и упал в районе жилого сектора, врезавшись в двухэтажное здание. Из находившихся на его борту 98 человек (93 пассажира и 5 членов экипажа) погибли 13. Основными версиями катастрофы считаются ошибка пилотов и техническая неисправность.

Во время загрузки произошла ошибка.
Аналитики предрекли КНР превращение в крупнейшую экономику мира
Кравчук вступился за Зеленского после его слов о мобилизации
В ОАК рассказали, что было украдено с «самолета Судного дня»
Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba
Новый вид змей скрывался у всех на виду
Трамп: карантин для борьбы с COVID-19 хуже самого коронавируса
«Стена» снега накрыла городок в США (видео)
Здоровье
Можно ли ходить по воде? Научный ответ на вопрос, который наверняка беспокоит многих.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Мантуров объяснил, откуда у него такие богатства
Горячие темы на Авто
18:29 24 декабря 2020 В Тюмени выгоняют из дома пенсионерку и ребенка-сироту 375
Обыдно да! 247
ну-ка мужчины 232
ПОСЛЕДНЯЯ пятница года...Вы ЧО, ЗАБЫЛИ?!! 170
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Дети
Дарья Мороз с дочкой в розовых шубах покорили соцсети В сети оценили их стильные образы
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь