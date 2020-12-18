12:04 (мск), источник: RTVi
Власти американского города предложили любому желающему взорвать бывшее казино Дональда Трампа
Власти американского города
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Чиновники предлагают нажать на кнопку, которая и приведет в действие взрывчатку.
Чтобы выбрать того, кто в итоге подорвет здание,
Деньги, вырученные на аукционе, пойдут на благотворительность.
Мэр города Марти Смолл надеется выручить на аукционе больше миллиона долларов. Смолл отметил, что Трамп «публично насмехался над городом», заявляя, что заработал тут много денег, а потом вовремя сбежал. В 2014 году Трамп написал в твиттере, что
Организаторы аукциона уточняют, что кнопку можно будет нажать и находясь рядом со зданием, куда вас специально доставят, или виртуально, из любой точки мира. Подрыв здания будут транслировать онлайн.
За шесть лет после закрытия здание пришло в такое состояние, что его оставалось только снести. Например,