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12:04 (мск), источник: RTVi

Власти американского города предложили любому желающему взорвать бывшее казино Дональда Трампа

Власти американского города Атлантик-сити, штат Нью-Джерси, предлагают любому желающему взорвать здание, где раньше находилась Трамп-плаза. Об этом сообщает NPR.

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Чиновники предлагают нажать на кнопку, которая и приведет в действие взрывчатку.

Чтобы выбрать того, кто в итоге подорвет здание, Атлантик-сити проведет аукцион. Его победителем станет тот, кто предложит самую большую сумму. Предложения будут принимать до 19 январа, а взорвут здание 29 января — через девять дней после того, как Дональд Трамп официально завершит свой президентский срок и покинет Белый дом.

Деньги, вырученные на аукционе, пойдут на благотворительность.

Пока на лот сделали 16 ставок, самая крупная из них — $102,5 тысячи.
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Мэр города Марти Смолл надеется выручить на аукционе больше миллиона долларов. Смолл отметил, что Трамп «публично насмехался над городом», заявляя, что заработал тут много денег, а потом вовремя сбежал. В 2014 году Трамп написал в твиттере, что Атлантик-сити «потерял свое очарование» после того, как он оттуда уехал.

Организаторы аукциона уточняют, что кнопку можно будет нажать и находясь рядом со зданием, куда вас специально доставят, или виртуально, из любой точки мира. Подрыв здания будут транслировать онлайн.

Трамп-плаза в Атлантик-сити была открыта в 1984 году и проработала 30 лет. Сам Трамп с 2009 года получал только 10% от выручки за использование своей фамилии на трех казино, которые тогда работали в городе. С 2016 года здание принадлежало миллиардеру Карлу Айкану.

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За шесть лет после закрытия здание пришло в такое состояние, что его оставалось только снести. Например, из-за сильного ветра с него отвалилось несколько кусков фасада.

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