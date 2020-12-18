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12:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Гинцбург: «лайт-вакцина» исключит тяжелое течение COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о свойствах «лайт-вакцины» от коронавируса COVID-19. Он уточнил, что «лайт-вакцина» — это первый компонент уже разработанной «Спутник V», она исключает тяжелую форму заболевания.

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Источник: РИА "Новости"

О разработке такого варианта вакцины на большой пресс-конференции сообщил президент Владимир Путин.

Если человек заболеет после «лайт-вакцины», тяжелой формы заболевания у него не будет. Возбудитель вируса не опустится в легкие, все закончится на уровне ОРЗ.
Александр Гинцбург
директор Центра имени Гамалеи

Александр Гинцбург «Ничего менять не нужно. Это просто первый компонент вакцины… Через три месяца можно будет поставить второй компонент, защита будет продлена, это будет полноценная вакцинация», — сказал он.

По его словам, иммунитет после «лайт-вакцины» будет сохраняться три-четыре месяца, а эффективность составит около 85%. Он добавил, что такую вакцину будут поставлять за рубеж, а россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом.

На этой неделе во всех российских регионах началась масштабная вакцинация от коронавируса. В первую очередь привиться могут учителя, медицинские сотрудники и люди с хроническими заболеваниями. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить возможность всем желающим россиянам привиться от коронавируса во время новогодних праздников.

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