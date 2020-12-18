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16:08 (мск), источник: Forbes

Ученые заявили о в три раза большей смертности от COVID-19 по сравнению с гриппом

Смертность от коронавируса в больницах в три раза превышает смертность от сезонного гриппа. К такому выводу пришли французские ученые, передает газета Le Figaro со ссылкой на исследование, опубликованное в The Lancet Respiratory Medicine.

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Источник: Reuters

Исследование основано на данных более 135 000 пациентов во Франции, из которых 89 530 были госпитализированы из-за COVID-19 в марте и апреле 2020 года. Остальные 45 819 попали в больницу из-за гриппа в период с декабря 2018 года по февраль 2019-го.

Уровень смертности среди пациентов с COVID-19 составил 16,9% (больше 15 000 смертей), а среди заболевших гриппом — 5,8% (больше 2600 смертей).

«Наше исследование на данный момент самое масштабное из тех, в которых сравнивались эти два заболевания. Оно подтверждает, что COVID-19 гораздо более серьезен, чем грипп», — отметила один из авторов, эпидемиолог Катрин Куантан. По ее словам, результаты исследования «особенно поразительны», потому что грипп, зафиксированный зимой 2018−2019 годов, оказался для Франции самым смертоносным за последние пять лет.

Исследование также показало, что пациенты с коронавирусом чаще попадали в реанимацию или отделение интенсивной терапии. Подобное лечение потребовалось 16,3% пациентов, зараженных COVID-19, и 10,8% людей, заболевших гриппом. Кроме того, пациенты с коронавирусом проводили в реанимации больше времени — 15 дней против восьми.

В то же время среди госпитализированных с COVID-19 оказалось гораздо меньше детей и подростков.

На них пришлось только 1,4% от общего числа пациентов, тогда как среди попавших в больницу с гриппом детей было 19,5%. Исследователи сообщили о смертях трех детей младше пяти лет из-за коронавируса и 13 — из-за гриппа.

Авторы исследования подчеркивают, что политика тестирования на предмет гриппа во Франции разнится в зависимости от больницы, тогда как в случае с COVID-19 она стандартизирована. Это могло привести к недооценке числа госпитализированных в случае с первым заболеванием.

Кроме того, нельзя сказать, можно ли на основе данных о гриппе 2018−2019 годов сделать вывод обо всех сезонах гриппа с точки зрения смертности.

Александр Пятин

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