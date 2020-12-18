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15:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Подтверждено потенциально смертельное влияние коронавируса на мозг

Ученые Вашингтонского университета в США доказали, что патогенные белки коронавируса способны непосредственно воздействовать на мозг, вызывая потенциально смертельные нарушения в работе нервной системы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

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Исследователи обнаружили, что S-белок (S1), прикрепленный к оболочке коронавируса, может сам по себе проникать через гематоэнцефалический барьер у мышей, вызывая воспалительные процессы из-за выброса цитокинов. Этим он похож на белок gp 120 у ВИЧ-1, который также относится к гликопротеинам и связывается с клеточными рецепторами.

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Как и gp 120 коронавирусный белок способен проникать в мозг, что позволяет SARS-CoV-2 атаковать дыхательные центры мозга и вызывать нарушение дыхания.

Результаты экспериментов показали, что S1 быстрее транспортируется в обонятельной луковице и почках мужчин, чем у женщин. Это может быть связано с повышенной предрасположенностью мужчин к более тяжелому течению COVID-19.

Результаты подтверждают выводы ученых Берлинского университета имени Гумбольдта, которые доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 способен проникать в мозг по обонятельному нерву, вызывая прямые повреждения центральной нервной системы и опасные неврологические симптомы. Исследователи продемонстрировали присутствие вирусной РНК в различных областях носоглотки и головного мозга пациентов с COVID-19.

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