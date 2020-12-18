16:04 (мск), источник: РИА Новости
Ракета «Союз-2» со спутниками связи OneWeb стартовала с Восточного
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
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До этого коммерческие спутники выводились с космодрома в качестве попутной полезной нагрузки с основными российскими аппаратами.
Ракета «Союз-2.1б» стартовала в 15:26 мск с площадки 1С. Это 16-й старт российской космической ракеты в этом году, в декабре планируется еще один — с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для Восточного это шестой пуск с 2016 года.
В 15:35 мск разгонный блок «Фрегат» с 36 спутниками связи OneWeb отделился от третьей ступени
Отделение спутников от разгонного блока должно пройти в девять этапов группами по четыре штуки, в период с 16:44 до 19:18 мск. В 20:16 мск ожидается сведение «Фрегата» с орбиты.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В марте 2020 года OneWeb подала заявку о банкротстве в суд американского штата
В сентябре OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19; выполнены были до сегодняшнего дня — три: два с Байконура и один с Куру, на орбиту выведены 74 спутника. В ноябре в компании «Главкосмос» (дочернее предприятие «Роскосмоса») сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует 8−10 запусков спутников ракетами «Союз» с Байконура, Восточного и Куру.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.