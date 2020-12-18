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16:04 (мск), источник: РИА Новости

Ракета «Союз-2» со спутниками связи OneWeb стартовала с Восточного

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Запуск стал первым полностью коммерческим стартом для Восточного и единственным в 2020 году.

До этого коммерческие спутники выводились с космодрома в качестве попутной полезной нагрузки с основными российскими аппаратами.

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Ракета «Союз-2.1б» стартовала в 15:26 мск с площадки 1С. Это 16-й старт российской космической ракеты в этом году, в декабре планируется еще один — с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для Восточного это шестой пуск с 2016 года.

В 15:35 мск разгонный блок «Фрегат» с 36 спутниками связи OneWeb отделился от третьей ступени ракеты-носителя на суборбитальной траектории. По информации французской компании Arianespace, предоставляющей коммерческие пусковые услуги с помощью ракет «Союз», дальнейшее выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров осуществят двумя включениями маршевого двигателя «Фрегата».

Отделение спутников от разгонного блока должно пройти в девять этапов группами по четыре штуки, в период с 16:44 до 19:18 мск. В 20:16 мск ожидается сведение «Фрегата» с орбиты.

Планы OneWeb

Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В марте 2020 года OneWeb подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.

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В сентябре OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19; выполнены были до сегодняшнего дня — три: два с Байконура и один с Куру, на орбиту выведены 74 спутника. В ноябре в компании «Главкосмос» (дочернее предприятие «Роскосмоса») сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует 8−10 запусков спутников ракетами «Союз» с Байконура, Восточного и Куру.

OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.

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