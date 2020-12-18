15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что пение птиц делает человека счастливее
Эффект заметен даже при прослушивании аудиозаписи с щебетанием.
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Исследователи из Калифорнийского политехнического университета провели эксперимент, который доказал, что пение птиц способно принести человеку ощущение счастья. При этом нет разницы, «живое» это выступление или всего лишь аудиозапись.
В ходе эксперимента ученые спрятали колонки на двух участках троп в открытом пространстве Боулдера и горных парках в Колорадо. Исследователи поочередно включали пение птиц и выключали динамики на каждом участке тропы в течение нескольких недель, а затем опрашивали путешественников, после того, как они проходили через эти участки.
Выяснилось, что те, кто слышал пение птиц, описывали свою прогулку как «умиротворяющую», они чувствовали благополучие, и счастье. А вот среди тех, кто гулял без птичьего пения, таких эмоций было в разы меньше. Кроме того, те, кто слышал более разнообразное щебетание и думал, что на этой территории живет больше разных видов птиц, отмечали и более позитивные эмоции. Результаты исследования опубликованы в журнале The Royal Society.
Екатерина Гура