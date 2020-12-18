Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
16:36 (мск), источник: Ведомости

Депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер после заражения коронавирусом

Ему было 73 года.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Государственная Дума

Валентин Шурчанов, депутат Госдумы от КПРФ, умер сегодня от COVID-19, заявил «Ведомостям» источник в руководстве партии.

Об этом депутатам фракции и его аппарату сообщило днём руководство КПРФ, подтвердили «Ведомостям» два депутата фракции. «Причина смерти — коронавирус, он умер в третьем часу дня», — сообщил источник в партии.

Фоторепортаж
VIP-вирус

Шурчанову было 73 года, он первый председатель Госсовета Чувашии (1993−1998 гг.), с 1997 г. — член президиума ЦК КПРФ, неоднократно избирался в Госдуму (в 1999, 2007, 2011 и 2016 гг., в последний раз от региональной группы, выключающей Чувашию). В КПРФ Шурчанов с 2005 по 2009 г. руководил газетой «Правда, с апреля 2009 по февраль 2013 г, был секретарем ЦК по вопросам формирования депутатской вертикали.

Как сообщали «Ведомости», это не первый депутат, умерший от коронавируса. Ранее скончался Ваха Агаев, который в 2016 г. избрался в федеральной части списка КПРФ, его мандат после этого был передан беспартийному Вадиму Кумину.

Максим Иванов

 Депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер после заражения коронавирусом
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% третий раз подряд
Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей
CAS запретил Путину посещать чемпионаты мира и Олимпиады
ЦБ перенес срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»
Менее половины российских компаний выплатят сотрудникам премии
Ученые выяснили, что пение птиц делает человека счастливее
Назван главный научный прорыв 2020 года
Ученые воссоздали облик «безумного зверя» мелового периода
Gnezdo.ru
Бесподобно: шедевр, который запал зрителям в душу
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Самые красивые женщины по версии мужчин
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Новости партнеров
В России начинается замена денег: вводят в оборот новые купюры
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Жена Лаврова: как она выглядит
Дети
3-летняя дочь Анны Банщиковой покрасовалась в платье принцессы Девочка очаровала сеть
Леди
Ида Галич рассталась с мужем Об этом она сама сообщила подписчикам.
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь