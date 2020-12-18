16:36 (мск), источник: Ведомости
Депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер после заражения коронавирусом
Ему было 73 года.
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Валентин Шурчанов, депутат Госдумы от КПРФ, умер сегодня от COVID-19, заявил «Ведомостям» источник в руководстве партии.
Об этом депутатам фракции и его аппарату сообщило днём руководство КПРФ, подтвердили «Ведомостям» два депутата фракции. «Причина смерти — коронавирус, он умер в третьем часу дня», — сообщил источник в партии.
Шурчанову было 73 года, он первый председатель Госсовета Чувашии (1993−1998 гг.), с 1997 г. — член президиума ЦК КПРФ, неоднократно избирался в Госдуму (в 1999, 2007, 2011 и 2016 гг., в последний раз от региональной группы, выключающей Чувашию). В КПРФ Шурчанов с 2005 по 2009 г. руководил газетой «Правда, с апреля 2009 по февраль 2013 г, был секретарем ЦК по вопросам формирования депутатской вертикали.
Как сообщали «Ведомости», это не первый депутат, умерший от коронавируса. Ранее скончался Ваха Агаев, который в 2016 г. избрался в федеральной части списка КПРФ, его мандат после этого был передан беспартийному Вадиму Кумину.
Максим Иванов