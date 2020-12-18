Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 декабряОтмена рабства в США, утверждение плана "Барбаросса" и другие даты и события, которыми запомнился этот день
Фоторепортажи
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
17:03 (мск), источник: Forbes

США одобрили вторую вакцину от коронавируса за неделю

Власти США одобрили вакцину от коронавируса производства Moderna, заявил в Twitter президент страны Дональд Трамп. По его словам, поставки вещества начнутся незамедлительно.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

На сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое занимается сертификацией вакцин, к 16:00 мск не было сообщений о допуске вакцины от Moderna.

Заседание комитета FDA по вакцинам прошло 17 декабря.

За два дня до этого регулятор в докладе назвал разработку Moderna безопасной и «очень эффективной».
Видео
Всеобщая вакцинация в США оказалась под угрозой. Кто раскупил все вакцины Pfizer

В субботу, 12 декабря, FDA одобрило вакцину разработки Pfizer и BioNTech. Это вещество, как и у Moderna, основано на новой технологии матричной РНК.

Человеку вводят искусственный генетический материал, который заставляет клетки воспроизводить белок коронавируса — через него инфекция проникает в клетки. Так иммунная система учится бороться с коронавирусом, хотя реального заражения не происходит.

Первой в мире вакцину от Pfizer и BioNTech разрешила Великобритания. Власти Китая и России ранее также одобрили применение созданных в своих странах вакцин, но это произошло до завершения третьей фазы клинических испытаний, отмечала Financial Times.

Трамп отказался делать прививку от коронавируса в числе первых
Во время загрузки произошла ошибка.
14 декабря© Ньюстюб
 Энергичный пациент: Forbes выбрал Тинькова бизнесменом 2020 года
ЦБ хочет тестировать россиян на знание сложных инвестпродуктов с 2021 года
Минтруд уточнил график приема заявлений на новогоднюю выплату
Россиянин извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
CAS запретил Путину посещать чемпионаты мира и Олимпиады
ТНТ закрывает шоу «Дом-2»
«Симпсоны» в СССР: как изобразили бы семейку советские режиссеры
Назван главный научный прорыв 2020 года
По австралийской улице плавала живая акула
Hi-Tech
Как разогреть еду с помощью тряпки Без электричества и огня
Кино
Ходченкова и Гармаш снова снимаются вместе: первые кадры В новом сезоне между героями детектива «По ту сторону смерти» завязываются личные отношения
Новости партнеров
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Волк с бутылкой на голове просил мужчин о помощи
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Главный симптом COVID задолго до кашля
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь