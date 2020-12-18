США одобрили вторую вакцину от коронавируса за неделю

На сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое занимается сертификацией вакцин, к 16:00 мск не было сообщений о допуске вакцины от Moderna.
Заседание комитета FDA по вакцинам прошло 17 декабря.
За два дня до этого регулятор в докладе назвал разработку Moderna безопасной и «очень эффективной».
В субботу, 12 декабря, FDA одобрило вакцину разработки Pfizer и BioNTech. Это вещество, как и у Moderna, основано на новой технологии матричной РНК.
Человеку вводят искусственный генетический материал, который заставляет клетки воспроизводить белок коронавируса — через него инфекция проникает в клетки. Так иммунная система учится бороться с коронавирусом, хотя реального заражения не происходит.
Первой в мире вакцину от Pfizer и BioNTech разрешила Великобритания. Власти Китая и России ранее также одобрили применение созданных в своих странах вакцин, но это произошло до завершения третьей фазы клинических испытаний, отмечала Financial Times.