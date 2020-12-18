Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину

В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ в четверг житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики — «бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины».
«Я прошу у вас прощения. Извините меня, пожалуйста, я был неправ», — сказал Краснянский на видео, которое было показано в эфире Первого канала.
«Я сказал, что у нас одна бригада, да, одна бригада, но машин у нас две, нам подарил мэр. Но водителей-то больше не стало. Понимаете, в чем смысл-то? Подарить можно и десять машин, а водителей-то все равно три останется», — добавил мужчина.
Ранее Яковлева рассказала журналистам, что пока остается работать в амбулатории, но решает вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету.
Она рассказала, что стаж ее работы — более 40 лет, в амбулатории села Алакуртти она работает с 1989 года.
Яковлева также отметила, что многие жители села ее поддержали, присылали смс, призывали не расстраиваться. Также с ней связывались губернатор Андрей Чибис и министр здравоохранения Дмитрий Панычев.