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16:20 (мск), источник: РИА Новости

Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Житель Мурманской области Юрий Краснянский, который пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на амбулаторию в селе Алакуртти, попросил прощения у врача Татьяны Яковлевой.

Источник: РИА Новости

В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ в четверг житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики — «бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины».

«Я прошу у вас прощения. Извините меня, пожалуйста, я был неправ», — сказал Краснянский на видео, которое было показано в эфире Первого канала.

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«Я сказал, что у нас одна бригада, да, одна бригада, но машин у нас две, нам подарил мэр. Но водителей-то больше не стало. Понимаете, в чем смысл-то? Подарить можно и десять машин, а водителей-то все равно три останется», — добавил мужчина.

Ранее Яковлева рассказала журналистам, что пока остается работать в амбулатории, но решает вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету.

Она рассказала, что стаж ее работы — более 40 лет, в амбулатории села Алакуртти она работает с 1989 года.

Яковлева также отметила, что многие жители села ее поддержали, присылали смс, призывали не расстраиваться. Также с ней связывались губернатор Андрей Чибис и министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

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