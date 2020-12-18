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17:47 (мск), источник: РИА Новости

Названы лучшие города Европы по качеству жизни

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Британский девелопер недвижимости, специализирующийся на аренде, провел исследование и назвал лучшие европейские города по качеству жизни, сообщает The Express.

Источник: Makalu/СС0

Оценивались такие факторы, как качество воздуха, загрязнение окружающей среды, условия проживания, ожидаемая продолжительность жизни и число зеленых насаждений.

На первом месте оказался Таллин. Он отличился низкой стоимостью жизни и небольшим уровнем преступности. Однако, оказался одним из наименее зеленых городов Европы и набрал низкие баллы по числу детских площадок, лесов и водоемов. При этом эксперты подчеркнули, что это была первая европейская столица, предложившая своим гражданам бесплатный общественный транспорт. Таким образом власти смогли сократить использование личных автомобилей и уменьшить количество загрязнения воздуха и шума.

На второй строчке — Бухарест. Замкнул тройку Лиссабон. Дублин на четвертом месте, за ним идет Прага. В первую десятку вошли Рейкьявик, Париж, Лондон, Хельсинки и Цюрих.

Париж при этом признали самым зеленым городом Европы. Он получил высокие баллы по числу парков, садов, детских площадок и водоемов. Эксперты отметили, что городские магистрали в самом центре французской столицы превращают в променады, а целые кварталы по воскресеньям становятся пешеходными зонами.

За Парижем по озеленению идет Амстердам. Город славится не только обилием парков, но и экологичным отношением к транспорту и повседневной жизни.

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