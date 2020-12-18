17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралиец обнаружил возле своего дома живую акулу
Всему виной оказались наводнения в регионе.
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В середине декабря на восточное побережье Австралии обрушился сильный ураган. Сильные дожди и штормовой ветер бушуют в регионе уже несколько дней, и, по прогнозам метеорологов, отступать пока не собираются.
В штате Квинсленд ураган вызвал сильное наводнение, которое принесло местным жителям не только неприятности, но и жутковатые сюрпризы. Один из жителей города
На снимке, опубликованном в Facebook, можно увидеть характерный плавник, торчащий из воды рядом с забором на заднем дворе. Сообщается, что хищница оказалась рядом с людьми
Похожий «хищный» сюрприз природная стихия в середине сентября подкинула и американке Тине Беннет. После урагана и наводнения женщина обнаружила посреди своего двора огромного аллигатора.
Екатерина Гура