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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралиец обнаружил возле своего дома живую акулу

Всему виной оказались наводнения в регионе.

В середине декабря на восточное побережье Австралии обрушился сильный ураган. Сильные дожди и штормовой ветер бушуют в регионе уже несколько дней, и, по прогнозам метеорологов, отступать пока не собираются.

В штате Квинсленд ураган вызвал сильное наводнение, которое принесло местным жителям не только неприятности, но и жутковатые сюрпризы. Один из жителей города Голд-Кост обнаружил рядом с домом плавающую в воде серую бычью акулу, которая считается одной из самых агрессивных среди своих сородичей.

На снимке, опубликованном в Facebook, можно увидеть характерный плавник, торчащий из воды рядом с забором на заднем дворе. Сообщается, что хищница оказалась рядом с людьми из-за наводнения и резко поднявшегося уровня воды в местном заливе, пишет News.com.au.

Похожий «хищный» сюрприз природная стихия в середине сентября подкинула и американке Тине Беннет. После урагана и наводнения женщина обнаружила посреди своего двора огромного аллигатора.

Екатерина Гура

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