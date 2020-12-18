Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 декабряОтмена рабства в США, утверждение плана "Барбаросса" и другие даты и события, которыми запомнился этот день
Фоторепортажи
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
6Победители фотоконкурса Earth Photo
18:22 (мск), источник: ТАСС

ТНТ закрывает шоу «Дом-2»

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/ — Оно стартовало в эфире канала в 2004 году.

Телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу «Дом-2», сообщили корр. ТАСС в пятницу в пресс-службе канала.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шоу стартовало в эфире канала в 2004 году.

Новость
Закат «Дома-2»: почему популярное шоу стремительно теряет рейтинги

Слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап, рассказали на ТНТ. «За 16 лет с момента запуска “Дом-2” телевизионное пространство сильно изменилось — в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи — самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», — сказал директор ТНТ Роман Петренко, чьи слова привели в пресс-службе.

Петренко также поблагодарил участников, ведущих и команду проекта.

За время существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих шоу — Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Среди известных участниц — Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

 Александр Галицкий: надо сказать, по некоторым направлениям мы опережали Штаты очень серьезно
Воровство процветает. Люди звереют. Люди просто хотят есть — притчи о беженцах расскажут всю правду
Минтруд уточнил график приема заявлений на новогоднюю выплату
Названы лучшие города Европы по качеству жизни
Россиянин извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
По австралийской улице плавала живая акула
Назван главный научный прорыв 2020 года
CAS запретил Путину посещать чемпионаты мира и Олимпиады
Здоровье
Ученые назвали «три кита» психического здоровья Чтобы снизить риск ментальных расстройств, нужно крепко спать, побольше двигаться и есть много сырых овощей и фруктов.
Hi-Tech
Как разогреть еду с помощью тряпки Без электричества и огня
Горячие темы на Авто
смотрите? 568
Разделение людей между собой для выполнения целей. 393
Сказка о недалёкой стране 276
Хватит спорить об одном и том же, курильщики! 206
Кино
Ходченкова и Гармаш снова снимаются вместе: первые кадры В новом сезоне между героями детектива «По ту сторону смерти» завязываются личные отношения
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Главный симптом COVID задолго до кашля
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Леди
Ида Галич рассталась с мужем Об этом она сама сообщила подписчикам.
Новости партнеров
Жена Лаврова: как она выглядит
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Волк с бутылкой на голове просил мужчин о помощи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь