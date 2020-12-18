18:22 (мск), источник: ТАСС
ТНТ закрывает шоу «Дом-2»
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/ — Оно стартовало в эфире канала в 2004 году.
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Телеканал ТНТ завершает показ
«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное
Шоу стартовало в эфире канала в 2004 году.
Слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап, рассказали на ТНТ. «За 16 лет с момента запуска “Дом-2” телевизионное пространство сильно изменилось — в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи — самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», — сказал директор ТНТ Роман Петренко, чьи слова привели в
Петренко также поблагодарил участников, ведущих и команду проекта.
За время существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих шоу — Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Среди известных участниц — Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.