21:23 (мск), источник: Известия
Милонов обрадовался закрытию «Дома-2»
Депутат Госдумы Виталий Милонов обрадовался, что зрители больше не увидят
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«Это правильно. Давно мы ждали. Я даже рад, что можно зачехлить свой Мьёльнир. И больше мы эту гадость на телеэкране не увидим. Уровень пошлости и тупости этого шоу — он уже сам себя сожрал», — сказал Милонов.
По его словам, формат проекта уже себя изжил, а его «тупые» участники и участницы не смогли создать интересный контент. Депутат заявил, что зрителям просто стало неинтересно смотреть на «полуграмотных ПТУшниц» на телеэкране при современном уровне развития технологий и Интернета, где вообще нет никаких границ.
При этом генеральный директор «Дома-2» Александр Расторгуев объяснил, что окончательно проект не закрывается, а просто перестает выходить на ТНТ. По его словам, шоу будут показывать на другой площадке. Однако, на какой именно, он не уточнил, сообщает телеканал «360».
Ранее в пятницу стало известно, что телеканал ТНТ завершает показ