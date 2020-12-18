Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 декабряОтмена рабства в США, утверждение плана "Барбаросса" и другие даты и события, которыми запомнился этот день
Фоторепортажи
12Ухань спустя год после начала пандемии
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
21:23 (мск), источник: Известия

Милонов обрадовался закрытию «Дома-2»

Депутат Госдумы Виталий Милонов обрадовался, что зрители больше не увидят реалити-шоу «Дом-2» на телеэкране. Так он прокомментировал информацию о закрытии проекта в беседе с журналистами РЕН ТВ в пятницу, 18 декабря.

Источник: AP 2020

«Это правильно. Давно мы ждали. Я даже рад, что можно зачехлить свой Мьёльнир. И больше мы эту гадость на телеэкране не увидим. Уровень пошлости и тупости этого шоу — он уже сам себя сожрал», — сказал Милонов.

Читайте также
ТНТ закрывает шоу «Дом-2»

По его словам, формат проекта уже себя изжил, а его «тупые» участники и участницы не смогли создать интересный контент. Депутат заявил, что зрителям просто стало неинтересно смотреть на «полуграмотных ПТУшниц» на телеэкране при современном уровне развития технологий и Интернета, где вообще нет никаких границ.

При этом генеральный директор «Дома-2» Александр Расторгуев объяснил, что окончательно проект не закрывается, а просто перестает выходить на ТНТ. По его словам, шоу будут показывать на другой площадке. Однако, на какой именно, он не уточнил, сообщает телеканал «360».

Ранее в пятницу стало известно, что телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу «Дом-2». Последний эпизод должен выйти 30 декабря 2020 года. Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, комментируя эту новость, выразил надежду, что таких проектов, как «Дом-2», больше не будет.

Реалити-шоу, на котором участники ищут себе пару и параллельно с этим строят дом, стартовало на телеканале в мае 2004 года. За это время в эфир вышло более 6 тыс. выпусков.

 Полезная загрузка: в гаджетах появится агрегатор с бесплатными сайтами
После трех не собираться: как встретят Новый год в регионах России
Минфин направил в ПФР средства на новогодние выплаты на детей
Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией
Россиянин извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
ЦБ перенес срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»
Астрономов озадачил странный сигнал от ближайшей звезды
Ученые выяснили, что одиночество влияет на память и воображение
Фото дня: последствия снежного циклона в США
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Россиянам пообещали аномальную погоду зимой
Камбэк года: Кастерова возвращается на «Матч ТВ»
Афонский старец высказался о вакцинации против "короны"
Горячие темы на Авто
смотрите? 620
Разделение людей между собой для выполнения целей. 393
Сказка о недалёкой стране 276
Хватит спорить об одном и том же, курильщики! 206
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Леди
Княгиня Монако сделала дерзкую прическу с выбритым виском Шарлен удивила публику
Новости партнеров
Бандиты хотели ограбить девочек, но помощь пришла с неожиданной стороны
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Она загипнотизировала всех зрителей своим изумительным танцем. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь