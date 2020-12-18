Отчетность российских учителей сократили до четырех документов

Минпросвещения РФ направляет во все регионы перечень отчетной документации.
«Перечень ограничивает количество обязательной документации для школы четырьмя ключевыми документами — основной образовательной программой для каждого из уровней общего образования, журналом учета успеваемости, журналом группы продленного дня и материалами личного дела обучающихся», — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.
В пресс-службе сказали, что «ведение отчетности, не указанной в перечне, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя» и может выполняться только с письменного согласия.
По словам министра Сергея Кравцова, новый перечень «позволит освободить время для творческой работы учителя с детьми, развития его педагогического мастерства, совершенствования методов обучения и воспитания».
Избыточная отчетная нагрузка является одной из самых популярных тем обращений, поступающих на «горячую линию» Минпросвещения для учителей, отметили в пресс-службе.
Эта тема также постоянно поднимается педагогами на встречах различного уровня. Учителя жалуются, что заполнение различных документов, не относящихся к учебному процессу, создают высокую нагрузку, мешая основной работе.
В начале декабря в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает снижение бюрократической нагрузки на учителей и наделяет правительство РФ правом устанавливать исчерпывающий перечень форм отчетности для них.
Вопрос о «четырех документах» поднимался и ранее.
В январе этого года тогдашний министр просвещения Ольга Васильева заявила, что ведомство ведет работу над поправками в закон «Об образовании в РФ». По ее словам, эти поправки должны законодательно закрепить правило «четыре документа для учителя», в которые входят рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник. «Любые другие бумаги — о субботниках, прививках, партах и тому подобное — не должны быть заботой учителя», — сказала она.