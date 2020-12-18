Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
50Первый писк птенца стал лучшим фото по версии Agora
22:42 (мск), источник: Интерфакс

Отчетность российских учителей сократили до четырех документов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU — Министерство просвещения РФ сократило избыточную бюрократическую нагрузку на учителей по заполнению и ведению различных документов, оставив только четыре ключевых, сообщило ведомство в пятницу.

Источник: Reuters

Минпросвещения РФ направляет во все регионы перечень отчетной документации.

«Перечень ограничивает количество обязательной документации для школы четырьмя ключевыми документами — основной образовательной программой для каждого из уровней общего образования, журналом учета успеваемости, журналом группы продленного дня и материалами личного дела обучающихся», — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее

В пресс-службе сказали, что «ведение отчетности, не указанной в перечне, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя» и может выполняться только с письменного согласия.

По словам министра Сергея Кравцова, новый перечень «позволит освободить время для творческой работы учителя с детьми, развития его педагогического мастерства, совершенствования методов обучения и воспитания».

Избыточная отчетная нагрузка является одной из самых популярных тем обращений, поступающих на «горячую линию» Минпросвещения для учителей, отметили в пресс-службе.

Эта тема также постоянно поднимается педагогами на встречах различного уровня. Учителя жалуются, что заполнение различных документов, не относящихся к учебному процессу, создают высокую нагрузку, мешая основной работе.

В начале декабря в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает снижение бюрократической нагрузки на учителей и наделяет правительство РФ правом устанавливать исчерпывающий перечень форм отчетности для них.

Вопрос о «четырех документах» поднимался и ранее.

В январе этого года тогдашний министр просвещения Ольга Васильева заявила, что ведомство ведет работу над поправками в закон «Об образовании в РФ». По ее словам, эти поправки должны законодательно закрепить правило «четыре документа для учителя», в которые входят рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник. «Любые другие бумаги — о субботниках, прививках, партах и тому подобное — не должны быть заботой учителя», — сказала она.

 В поисках утраченного пространства. Заявление Банка России
Макрон рассказал о сухом кашле и утомляемости на фоне COVID-19
Помпео обвинил Китай в помехах ВОЗ и неэффективности вакцины
Милонов отреагировал на закрытие «Дома-2»
Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией
Обама назвал российский фильм одним из любимых в 2020 году
Астрономов озадачил странный сигнал от ближайшей звезды
Фото дня: последствия снежного циклона в США
Здоровье
Ученые назвали «три кита» психического здоровья Чтобы снизить риск ментальных расстройств, нужно крепко спать, побольше двигаться и есть много сырых овощей и фруктов.
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Россиянам пообещали аномальную погоду зимой
Камбэк года: Кастерова возвращается на «Матч ТВ»
Чубайс дал ответ Собчак на признание в «любви»
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Дети
Наталья и Мурад Османн впервые станут родителями У супругов скоро родится первенец (фото)
Леди
Княгиня Монако сделала дерзкую прическу с выбритым виском Шарлен удивила публику
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь