00:27 (мск), источник: Lenta.Ru
Собчак отреагировала на закрытие «Дома-2»
Российская телеведущая Ксения Собчак отреагировала на новость о закрытии телевизионного проекта «Дом-2». Об этом она написала в своем Instagram.
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«Ушла эпоха», — заявила она, добавив, что «счастлива, что пришла туда и счастлива, что вовремя ушла». Собчак отметила, что с благодарностью вспоминает это шоу. «И помните, неважно кто кем был — важно кто кем стал», — резюмировала она.
Ксения Собчак была первой ведущей проекта. Она вела телестройку восемь лет.
18 декабря СМИ сообщили о закрытии «Дома 2». Вскоре эту информацию подтвердили в