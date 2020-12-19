МКС предупредили об окончании запасов воздуха для восполнения утечки

«Мы сейчас практически не понимаем, в какой части ПрК (промежуточной камеры) у нас еще дополнительная течь», — сказал космонавту Сергею Рыжикову специалист центра (цитата по «РИА Новости»).
Специалист центра попросил экипаж сузить район поиска: «Без ваших рук мы, к сожалению, ничего не сделаем». Он заявил, что запасы воздуха на станции для восполнения утечки заканчиваются. «Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить», — отметил представитель ЦУП.
По словам Рыжикова, воздух уходит через переходную камеру, передает ТАСС.
В августе на МКС появилась трещина, в результате чего на станции упало давление. В конце сентября в «Роскосмосе» сообщили, что утечку обнаружили в российском модуле «Звезда», где находится научная аппаратура. Позже в NASA говорили, что возможных мест утечки воздуха в модуле «Звезда» было два. Космонавт Иван Вагнер залепил предполагаемые места утечки американским пластилином, однако полностью устранить проблему не удалось.
В середине октября российские космонавты нашли еще одно возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда». Это удалось сделать с помощью пакетика чая, движение которого в невесомости в сторону течи воздуха зафиксировали камеры. При этом исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что место утечки воздуха на МКС может быть не там, где найдена трещина, отметив, что эта версия требует подтверждения.