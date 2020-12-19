В ЮАР заявили о найденном новом типе коронавируса

Найденную разновидность коронавируса назвали 501.V2. Мхизе отметил, что генетики изучают образцы вируса с марта, и его новый вариант стал преобладать в стране в последние два месяца. Ученые считают, что вторая волна заболевания в ЮАР связана именно с ним.
По словам министра, в больницах стало появляться больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, которые попадают к медикам в критическом состоянии из-за COVID-19. Мхизе также заявил, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее.
С этим согласен профессор Салим Абдул Карим: «На данном этапе предварительные данные показывают, что вирус, который сейчас доминирует во второй волне, распространяется быстрее, чем во время первой. <…> Мы ожидаем, что это будет менее опасный вирус, но на данный момент у нас нет четких доказательств».
Мхизе отметил, что новые данные вызывают беспокойство. Вместе с тем он считает, что поводов для паники нет. «Многие страны пережили вторую волну, которая была более серьезной, чем первая, даже если о мутациях речи не шло», — отметил он. Глава Минздрава считает, что вводить дополнительные ограничения не требуется, при этом он призвал соблюдать уже существующие меры.
Ранее на этой неделе о новом обнаруженном типе коронавируса сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, в стране было выявлено более 1000 случаев заражения новым возбудителем. Министр отметил, что из-за нового штамма темпы распространения заболевания в некоторых регионах резко подскочили, однако он не считает, что эпидемиологическая ситуация в стране выйдет из-под контроля.