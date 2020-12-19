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10:38 (мск), источник: РБК

В ЮАР заявили о найденном новом типе коронавируса

Ученые в ЮАР обнаружили новый тип вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщил министр здравоохранения страны Звели Мхизе. Новая версия вируса распространяется быстрее, но в Минздраве не видят поводов для паники.

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Источник: Reuters

Найденную разновидность коронавируса назвали 501.V2. Мхизе отметил, что генетики изучают образцы вируса с марта, и его новый вариант стал преобладать в стране в последние два месяца. Ученые считают, что вторая волна заболевания в ЮАР связана именно с ним.

По словам министра, в больницах стало появляться больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, которые попадают к медикам в критическом состоянии из-за COVID-19. Мхизе также заявил, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее.

С этим согласен профессор Салим Абдул Карим: «На данном этапе предварительные данные показывают, что вирус, который сейчас доминирует во второй волне, распространяется быстрее, чем во время первой. <…> Мы ожидаем, что это будет менее опасный вирус, но на данный момент у нас нет четких доказательств».

Мхизе отметил, что новые данные вызывают беспокойство. Вместе с тем он считает, что поводов для паники нет. «Многие страны пережили вторую волну, которая была более серьезной, чем первая, даже если о мутациях речи не шло», — отметил он. Глава Минздрава считает, что вводить дополнительные ограничения не требуется, при этом он призвал соблюдать уже существующие меры.

Ранее на этой неделе о новом обнаруженном типе коронавируса сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, в стране было выявлено более 1000 случаев заражения новым возбудителем. Министр отметил, что из-за нового штамма темпы распространения заболевания в некоторых регионах резко подскочили, однако он не считает, что эпидемиологическая ситуация в стране выйдет из-под контроля.

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