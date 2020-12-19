Американский регулятор одобрил вакцину от коронавируса от Moderna

«Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять препарат в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше», — отмечает FDA.
Накануне комитет экспертов FDA пришел к выводу, что преимущества от применения вакцины перевешивают возможные недостатки, и рекомендовал одобрить препарат. После этого президент Дональд Трамп заявил, что вакцина от Moderna получила разрешение на использование.
Компания оценила эффективность вакцины в 94%. По данным разработчиков, при первичном анализе она составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания — 100%.
В середине декабря одобрение FDA на использование препарата BNT162b2 получили американская Pfizer и немецкая BioNTech. По данным компаний, эффективность препарата достигает 95%.
Трамп объявил о начале вакцинации населения против COVID-19 12 декабря. В Белом доме заявляли, что среди тех, кому в первую очередь сделают прививку, будут высокопоставленные чиновники, в том числе из администрации президента. Первую дозу вакцины получил вице-президент Майк Пенс. Американский лидер, уже переболевший COVID-19, решил пока не прививаться.