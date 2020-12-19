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11:15 (мск), источник: РИА Новости

В США изучают случаи аллергии на вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США изучает «около пяти» случаев серьезных аллергических реакций у людей, которым ввели вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, заявил глава департамента вакцин ведомства Питер Маркс.

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Источник: Reuters

«Общее число случаев, которые мы изучаем, — примерно около пяти», — сказал Маркс на брифинге, который транслировался на официальном YouTube-канале ведомства.

По его словам, регулятор получил сообщения о «нескольких случаях» аллергических реакций из разных штатов, их внимательно изучают специалисты ведомства. Маркс отметил, что реакции могли быть вызваны полиэтиленгликолем, который входит в состав вакцины, однако в точности утверждать это пока нельзя.

Ранее сообщалось, что двум медработникам в американском штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Один из них был госпитализирован.

Как сообщали СМИ, его реакция на вакцину была схожа с той, которая проявилась, предположительно, у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.

В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых. В пятницу FDA одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства Moderna.

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