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12:44 (мск), источник: Известия

Попова допустила завершение эпидемии COVID-19 в России к весне

Эпидемия новой коронавирусной инфекции может закончиться в России к весне или раньше. Об этом 19 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус. Первый год». По ее словам, если постараться, то эпидемия завершится и раньше. «Зависит сегодня от каждого», — сказала она.

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Источник: Известия

Как добавил министр здравоохранения Михаил Мурашко, вакцина поможет избавиться от пандемии, однако «циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени».

Ранее, в декабре, в ВОЗ заявили, что первое поколение вакцин против коронавируса сможет остановить пандемию, если прививку сделает большинство мирового населения.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

На сайте РФПИ появилась информация о том, что итоговая эффективность «Спутника V» составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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