Попова допустила завершение эпидемии COVID-19 в России к весне

Как добавил министр здравоохранения Михаил Мурашко, вакцина поможет избавиться от пандемии, однако «циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени».
Ранее, в декабре, в ВОЗ заявили, что первое поколение вакцин против коронавируса сможет остановить пандемию, если прививку сделает большинство мирового населения.
Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.
На сайте РФПИ появилась информация о том, что итоговая эффективность «Спутника V» составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.