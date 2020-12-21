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00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 21 декабря

Зимнее солнцестояние, взрыв «Боинга-747» над Локерби и другие события в истории, произошедшие в этот день.

Источник: Denys Nevozhai/CC0

Зимнее солнцестояние

На 21 декабря 2020 года приходится самый короткий день и самая длинная ночь в году. Солнце над горизонтом в истинный полдень находится на минимальной высоте.

Высота полуденного Солнца над горизонтом почти не изменится несколько дней — оно словно будет «стоять на месте». Отсюда и название этого астрономического явления — зимнее солнцестояние.

Первый номер журнала «Огонёк»

21 декабря 1899 года в России вышел первый номер легендарного журнала «Огонёк». Изначально это было еженедельное иллюстрированное литературно‑художественное приложение к газете «Биржевые ведомости». В 1918 году выпуск журнала прекратился, но был возобновлен спустя 5 лет.

До середины 1980-х журнал был типичным советским изданием с идеологическими комментариями и пропагандой. В 1986 году главным редактором «Огонька» был назначен Виталий Коротич, и редакционная политика кардинально изменилась. «Огонек» стал печатать факты, документы и аналитику на злободневные темы экономики и социальной жизни. Он быстро превратился в одно из самых авторитетных изданий страны.

Источник: AP 2020

Взрыв «Боинга-747» над Локерби

21 декабря 1988 года в результате теракта взорвался самолет «Боинг-747», который совершал межконтинентальный рейс по маршруту Франкфурт-на-Майне—Лондон—Нью-Йорк—Детройт. Через 58 минут после вылета из Лондона в грузовом отсеке сработала взрывчатка, уничтожившая лайнер. Его горящие обломки рухнули на город Локерби в Шотландии. В катастрофе погибли 270 человек.

По итогам расследования было выдвинуто обвинение против двух ливийцев, в том числе главы службы безопасности авиакомпании Libyan Arab Airlines. Совет безопасности ООН ввел санкции против Ливии.

Первый полет Ан-225 «Мрия»

21 декабря 1988 года совершил первый полет самый большой и грузоподъемный самолет за всю историю мировой авиации Ан-225 «Мрия». Транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности разработки ОКБ им. О. К. Антонова был спроектирован и построен в единственном экземпляре на Киевском механическом заводе в 1984−88 годах.

«Мрию» создавали с целью перевозки различных компонентов ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска. В настоящее время самолет эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines для перевозки различных грузов.

Ан-225 «Мрия» установил 240 мировых рекордов и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Первый в истории миллиард просмотров видеоклипа

21 декабря 2012 года видеоклип южнокорейского исполнителя PSY «Gangnam Style» установил рекорд в истории Интернета — на YouTube его посмотрели более 1 миллиарда раз.

Песня вышла 15 июля 2012 года и возглавила южнокорейский хит-парад Gaon. В ноябре видеоклип стал самым просматриваемым на YouTube. Он удерживал этот статус в течение 5 лет до июля 2017 года, когда на смену ему пришёл видеоклип на песню «See You Again» американского исполнителя Уиз Халифа при участии певца Чарли Пута. По состоянию на декабрь 2020 года клип PSY имеет 3,9 млрд просмотров на видеохостинге.

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