00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 21 декабря
Зимнее солнцестояние, взрыв «Боинга-747» над Локерби и другие события в истории, произошедшие в этот день.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
На 21 декабря 2020 года приходится самый короткий день и самая длинная ночь в году. Солнце над горизонтом в истинный полдень находится на минимальной высоте.
Высота полуденного Солнца над горизонтом почти не изменится несколько дней — оно словно будет «стоять на месте». Отсюда и название этого астрономического явления — зимнее солнцестояние.
21 декабря 1899 года в России вышел первый номер легендарного журнала «Огонёк». Изначально это было еженедельное иллюстрированное литературно‑художественное приложение к газете «Биржевые ведомости». В 1918 году выпуск журнала прекратился, но был возобновлен спустя 5 лет.
До середины 1980-х журнал был типичным советским изданием с идеологическими комментариями и пропагандой. В 1986 году главным редактором «Огонька» был назначен Виталий Коротич, и редакционная политика кардинально изменилась. «Огонек» стал печатать факты, документы и аналитику на злободневные темы экономики и социальной жизни. Он быстро превратился в одно из самых авторитетных изданий страны.
21 декабря 1988 года в результате теракта взорвался самолет «Боинг-747», который совершал межконтинентальный рейс по маршруту Франкфурт-на-Майне—Лондон—Нью-Йорк—Детройт. Через 58 минут после вылета из Лондона в грузовом отсеке сработала взрывчатка, уничтожившая лайнер. Его горящие обломки рухнули на город Локерби в Шотландии. В катастрофе погибли 270 человек.
По итогам расследования было выдвинуто обвинение против двух ливийцев, в том числе главы службы безопасности авиакомпании Libyan Arab Airlines. Совет безопасности ООН ввел санкции против Ливии.
21 декабря 1988 года совершил первый полет самый большой и грузоподъемный самолет за всю историю мировой авиации Ан-225 «Мрия». Транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности разработки ОКБ им. О. К. Антонова был спроектирован и построен в единственном экземпляре на Киевском механическом заводе в 1984−88 годах.
«Мрию» создавали с целью перевозки различных компонентов
Ан-225 «Мрия» установил 240 мировых рекордов и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
21 декабря 2012 года видеоклип южнокорейского исполнителя PSY «Gangnam Style» установил рекорд в истории Интернета — на YouTube его посмотрели более 1 миллиарда раз.
Песня вышла 15 июля 2012 года и возглавила южнокорейский