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16:31 (мск), источник: РИА Новости

Врачи объяснили, какой кашель указывает на коронавирус

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Врачи объяснили, какие отличительные черты кашля указывают на то, что человек болен COVID-19, пишет BGR.

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Источник: РИА Новости

Как отмечает доктор медицины Нейт Фавини, вне зависимости от интенсивности кашель при COVID-19 всегда является сухим, то есть не сопровождается выделения мокроты.

Врач подчеркнул, что несмотря на отсутствие в этом случае подозрения на коронавирус, при появлении такого симптома так или иначе следует пройти обследование.

Однако другие специалисты указывают на то, что сухой кашель возможен при аллергии, астме и гастроэзофагеальном рефлюксе. Сара Нараян, доктор медицинских наук, аллерголог из больницы Emerson, указывает на то, что при астме отличительным признаком могут быть хрипы, которые почти не встречаются у пациентов с COVID-19. А при аллергии кашель, как и другие симптомы, такие как зуд и отечность, должен проходить после приема антигистаминных препаратов.

При этом медики рекомендуют оценивать особенности кашля в совокупности с другими признаками COVID-19.

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