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18:02 (мск), источник: РБК

Разработчик вакцины от COVID заявил о передаче антител с молоком матери

Существует вероятность передачи антител коронавируса COVID-19 от матери новорожденному во время кормления грудью. Об этом в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1» заявил директор Центра им. Гамалеи, разработавшего российскую вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.

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Источник: Reuters

«Мать, кормящая грудью, соответственно, у которой есть антитела [к COVID-19], безусловно, их может передать новорожденному младенцу», — сказал он.

В июне директор департамента здоровья материнства, новорожденных, детей и подростков Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Аншу Банерджи заявил, что риск передачи самого коронавируса от матери к ребенку через грудное молоко пока не установлен.

«До сих пор нам не удалось обнаружить живой вирус в грудном молоке. Было выявлено несколько случаев, когда в грудном молоке были обнаружены фрагменты РНК вируса, но мы не выявили живого вируса», — подчеркнул он.

Месяцем ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране были летальные исходы среди заразившихся коронавирусом беременных и рожениц. В то же время он отметил, что это «единичные случаи».

В ноябре академик РАН, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, профессор Лейла Адамян говорила, что грудное вскармливание во время заболевания матери коронавирусом не запрещается, оно важно для иммунитета ребенка.

«Мы поняли, что грудное вскармливание — это потрясающая вещь. Это иммунитет для плода и возможность выздоровления для женщин, эмоциональный фактор», — отмечала она (цитата по «РИА Новости»).

Тогда она заявляла, что пока нет доказательства вертикальной передачи коронавируса от матери ребенку. «Сегодня по международным протоколам очень много научных статей, которые находят вирус в плаценте, в околоплодных водах. Но самые последние данные: даже те, которые говорили о том, что эта передача есть, усомнились в этом. Нет доказательной базы», — сообщила Адамян.

При этом она не исключила того, что при дальнейшем изучении проблемы могут быть раскрыты и другие факты.
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Полторы недели назад Адамян заявила, что коронавирус COVID-19 «лоялен» к беременным, а дети у больных коронавирусом женщин рождаются здоровыми.

«У нас были покруче инфекции, и SARS, и [вирус] Зика <…>, дети у беременных <…> рождаются здоровыми, этот вирус не проникает ни в плаценту, ни в околоплодные воды, ни даже в грудное молоко», — сказала профессор (цитата по ТАСС).

В конце ноября заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин говорил, что на тот момент в стране были зарегистрированы более 22 тыс. беременных с COVID-19. Летальность среди беременных, у которых выявлена эта инфекция, в России в шесть раз меньше, чем среди всего населения. Этот показатель составляет 0,3%, уточнил он.

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