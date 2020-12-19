Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика из Тульской области

«Заветное желание юного туляка исполнил президент России Владимир Путин. 5 декабря во время итогового мероприятия в сфере добровольчества, онлайн-марафона “Мы вместе”, глава государства традиционно принял участие в акции “Елка желаний” благотворительного проекта “Мечтай со мной”. Удаленно Путин выбрал два детских желания: одно из них — десятилетнего Александра, который очень хотел обнять настоящую панду», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что мальчик вместе с родителями приехал в столицу и встретился с пандой под присмотром сотрудников Московского зоопарка. Сотрудники рассказали ребенку о том, как проходит день животных, как о них заботятся и изучают их поведение.
«Саша побывал в ветеринарной клинике, вход в которую закрыт для обычных посетителей, и даже создал уникальную футболку: вместе с пандой Жуи они нанесли на изделие принты красками», — отмечается в пресс-релизе.
«Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые», — приводит пресс-служба слова мальчика. Сотрудники зоопарка подарили Саше игрушечную панду и провели ребенку и его семье экскурсию по всему зоопарку. Во время посещения зоопарка мальчику позвонил глава государства, говорится в сообщении.
Александр с девяти месяцев живет с диагнозом «сахарный диабет первого типа». Болезнь дает сопутствующие осложнения, например плохое зрение. Мальчик ходит в компьютерную академию и очень любит животных.
Папа ребенка вне работы занимается волонтерством — помогает собакам.
В рамках акции «Елка желаний» исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Снять шар с пожеланием можно онлайн на сайте елкажеланий.рф. «Елка желаний» — одна из активностей акции «Новый год в каждый дом», инициированной волонтерами «Мы вместе».
На сайте новыйгод.мывместе2020.рф любой желающий может найти для себя удобный формат поздравления детей, врачей, пожилых и малоимущих людей по всей стране: подарить подарок, стать добровольцем — Дедом Морозом, принять участие в челлендже или флешмобе, купить продукты к новогоднему столу для пенсионеров.