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19:40 (мск), источник: Коммерсантъ

«Роскосмос» исключил образование трещины на МКС из-за усталости металла

Версия образования трещины на Международной космической станции (МКС) в результате усталости металла исключена специалистами, заявил «РИА Новости» исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев. В октябре в камере модуля «Звезда» была обнаружена и временно заделана трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Тогда господин Крикалев заявил, что место утечки воздуха на МКС может быть не там, где найдена трещина.

Источник: Роскосмос

«Были опасения, что это может быть усталость, но ее относительно аккуратно считают, считают циклы, есть датчики, есть математическая модель, и по всем этим параметрам меньше 10% израсходовано ресурса», — сказал исполнительный директор «Роскосмоса».

По его словам, скорее всего причина другая. Сергей Крикалев считает маловероятной версию, что к образованию трещины могла привести жесткая стыковка к модулю космического корабля.

Второе место утечки воздуха может быть на МКС в том же модуле, что и первое, но оно пока не обнаружено, сообщил также он.

«Ничего нового не появилось. Слабенькая утечка, которая еще с прошлого года была. Ее одну часть, видимо, нашли. Когда ее заделали, течь уменьшилась, но все равно осталась. Есть основания полагать, что что-то есть еще», — заявил представитель «Роскосмоса».

Тем временем гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что ситуация с утечкой кислорода на МКС находится под контролем. По его словам, в феврале 2021 года на МКС может быть отправлен дополнительный запас кислорода.

15 и 20 октября российские космонавты сообщали о проблемах с системой подачи кислорода на МКС. Позже поступали сообщения о восстановлении работы. 21 октября стало известно, что систему подачи кислорода «Электрон-ВМ» в российском сегменте МКС отключили из-за очередного сбоя.

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