В РПЦ предложили сажать в тюрьму за призывы к смене пола среди детей

«Я думаю, что людей, которые пропагандируют подобные идеи, вообще следовало бы сажать в тюрьму. Потому что, с моей точки зрения, это преступление. <…> Они (дети) должны по крайней мере вырасти, чтобы принимать подобного рода решения», — сказал он.
Митрополит отметил, что обратно возвратить изначальный пол после проведения операции уже невозможно.
«Никакой реальной перемены пола на самом деле не происходит. Создается только видимость того, что человек начинает принадлежать к другому полу», — считает Иларион.
По его словам, и для взрослого человека такая операция является не чем иным, как уродованием и калечением человека.
«Ну, а подвергать таким операциям детей, я считаю, что это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание», — заключил священнослужитель.
Так Иларион ответил на вопрос ведущей о том, что демократ Джо Байден, победивший на президентских выборах в США, во время предвыборной кампании говорил о том, что дети, начиная с восьми лет, имеют право принимать решение о том, быть трансгендерами или нет. Об этом американский политик заявил в середине октября. По его словам, в этом вопросе не должно быть притеснений.
«Идея о том, что 8-летний ребенок или 10-летний ребенок решает: “Вы знаете, я решил, что хочу быть трансгендером. Вот кем я бы хотел быть. Это сделало бы мою жизнь намного проще”. Дискриминации быть не должно», — говорил Байден.
На сайте предвыборной кампании Байдена описывалась политика, которой он планирует придерживаться для поддержки трансгендерных людей. Байден обещал, что обеспечит им полный доступ ко всем необходимым ресурсам и методам лечения, включая покрытие расходов на уход, связанный с переходным периодом после операций по смене пола. При этом на сайте конкретно не упоминалось о смене пола у несовершеннолетних детей.