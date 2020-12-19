21:07 (мск), источник: Коммерсантъ
Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга
Основатель
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«Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет такой анализ наука не имела. Это называется MRD (minimal residual disease). И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест, значит донор работает и убивает все патогены», — написал господин Тиньков в Instagram.
«Нужно менять ситуацию, я там читал
Ранее бизнесмен говорил, что ожидает своего полного выздоровления примерно в середине 2021 года. По его словам, врачи сказали ему, что «позитив будет через год».
В марте 2020 года господин Тиньков сообщил, что в октябре прошлого года у него была диагностирована острая форма лейкемии. В рамках лечения ему пересадили стволовые клетки. После этого он объявил о планах создать Фонд семьи Тиньковых, который занимался бы популяризацией донорства в России и борьбой с раком крови.
Говоря о последних планах насчет фонда, Олег Тиньков сказал, что в нем «наметился хороший прогресс». При этом он попросил желающих представить ему идеи о том, как изменить законодательство РФ в сфере гематологии и «построить цивилизованный регистр стволовых клеток в России».