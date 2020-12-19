22:50 (мск), источник: Газета.Ру
Как 2020 год изменил ценности россиян
Подводя итоги года, больше половины россиян нашли в нем
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Этот год для многих россиян был тяжелым, однако большая часть респондентов в опросе специалистов Superjob смогли назвать хотя бы одно позитивное событие, которое им принес 2020 год. Каждый 16-й россиянин признался, что год для него был удачным.
Среди приятных итогов года россияне называли успехи в работе или учебе — об этом заявили 7%. Для 6% опрошенных лучшим воспоминанием стало путешествие (видимо, по России). У 5% респондентов радость связана с пополнением семьи и здоровьем. Переезд в другой город изменил к лучшему жизнь 3% россиян.
Также к хорошим событиям россияне причисляли создание семьи, строительство или приобретение дома, смену нелюбимой профессии, личностный рост, успехи детей и то, что родные и близкие здоровы. 41% россиян настроен менее оптимистично: меньше половины опрошенных отметили, что ничего хорошего в этом году с ними не случилось. Причем мужчины называли 2020 год плохим на 7% чаще, чем женщины.
«Уходящий год заставил многих переосмыслить свою жизнь, — считает психолог Марина Бабурина, консультант сервиса Zigmund.Online. — Понятие счастья изменилось для тех, кто получил опыт социальной изоляции и жил с ощущением надвигающегося локдауна».
Исследования уровня счастья в последнее время стали проводить в разных странах мира. В июле 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую власти оценивать счастье своего народа и использовать эти показатели для анализа успешности государства. В Дании даже появился Институт изучения счастья, который провел исследование в период с апреля по июль 2020 года, чтобы изучить влияние пандемии на ощущение счастья у людей.
На ощущение счастья негативно повлияли и чувство одиночества, социальная изоляция и сужение круга общения. Причём об этом говорят как молодые, так и пожилые.
Наличие работы снижало риск подавленного состояния, а повышали уровень счастья, казалось бы, такие простые вещи, как прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями и медитации. Главные страхи были связаны с потерей работы и финансовой нестабильностью.
На уровень счастья также влияло информационное поле: те, кто узнавал новости в интернете, были более обеспокоены, чем те, кто получал информацию из газет и по телевидению, отмечают исследователи. Психологи даже ввели такой термин, как «дум-скроллинг», означающий навязчивое поведение человека, то и дело обновляющего соцсети и ленту новостей в поисках информации о коронавирусе.
«Самое любопытное, что в пандемию даже не здоровье, а финансовая стабильность беспокоила людей больше всего, — отмечает Бабурина. — Отсутствие денег на лечение и на жизнь в новых условиях внушало людям больше страха. Обстановка в мире заставила задуматься о действительно важных вещах».
Это связано с тем, что в спокойной обстановке человек живет с мыслью, что завтра обязательно все сделает, поясняет психолог. А в ситуации неопределенности задаётся вопросом, чего он хочет от жизни и что сделает его
По словам психолога, счастье у каждого свое: для одних возможность работать из дома — это предел мечтаний, для других — мучение.
Счастье — это выбор, уверена психотерапевт Анна Кислицына, эксперт сервиса Zigmund.Online. «Позитивное в 2020 году смогли найти люди гибкие, сумевшие адаптироваться к условиям, в которых оказались. Но все находятся на разных стартовых позициях. Тем не менее, переосмысление жизни уже коснулось или коснется каждого, — уверена эксперт. — Мир изменился и прежним уже не будет. Отвалилось много “социального шума”, человек остался один на один с самим собой, и появилась возможность в этой тишине услышать свои потребности. Если, конечно, они не были заглушены тревогой, паникой или ужасом перед пандемией».
«По нашим исследованиям я вижу, что стало больше свободы, гибкий график повысил качество жизни многих людей, они стали лучше питаться, сидя дома, — отмечает Филипп Гузенюк,
Однако врачи отмечают, что в целом качество сна у большинства людей в пандемию ухудшилось. «Те, у кого есть дети, стали счастливее на работе как раз тогда, когда вышли с удаленки и перестали постоянно быть дома, — возражает врач Юлия Доманова, специалист по детскому сну, основатель центра детского сна “Доктор Мама”. — Поддерживать постоянный контакт с домашними тяжело: это повышает уровень конфликтов в семье, потому что любые отношения нуждаются в паузе».
Одной из первых эту должность в конце 90-х ввела компания Google. «Появление профессии менеджера по счастью (Chief Hapiness Officer) связано с
Менг вдохновлялся исследованиями мозга 65-летнего буддийского монаха по имени Матье Рикар, который, получив докторскую степень в области молекулярной генетики, ушел из науки и стал буддийским монахом, чтобы познать счастье с помощью медитации.
По словам эксперта, пример Google положил начало тенденции: в 2010 году генеральный директор магазина Zappos выпустил книгу «Delivering Happiness» («Доставляя счастье»). Она описывала стратегии повышения уровня счастья в корпоративной культуре. После выхода книги должность менеджера по счастью появилась во многих компаниях. На корпоративном счастье специализируется также датчанин Александр Кьерульф, один из первых менеджеров по счастью. В датском языке для этого даже есть специальное слово «арбайдсглед», которое переводится как «счастье на работе».
«У себя в компании мы провели тестирование на уровень вовлеченности и мотивации по системе Gallup и в октябре получили средний бал 9 из 10, — рассказала “Газете.Ru” Екатерина Макарова, руководитель
При этом некоторые работодатели, по словам Макаровой, также стали вкладываться в нематериальную мотивацию, несмотря на сокращение бюджета. «Мы наблюдаем спрос на услуги мотивации креативных команд в формате группового коучинга. В нашей компании также стали больше говорить об общих ценностях, миссии, устроили книжный клуб и вкладываемся в обучение сотрудников», — отметила