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19 декабря, источник: РИА Новости

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба.

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Источник: РИА Новости

«В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Сутками ранее сообщалось о 74 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 394.

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