19 декабря, источник: РИА Новости
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба.
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«В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Сутками ранее сообщалось о 74 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 394.