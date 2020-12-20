Хроники коронавируса: Европа закрывается на Рождество

На римском вокзале Термини — горячая предрождественская пора. Итальянцы пытаются заскочить в последний поезд, чтобы успеть разъехаться на праздники. Остались последние дни более или менее свободного передвижения по стране.
«Мы дежурим круглосуточно. С понедельника мы будем обязаны проверять наличие весомых причин для поездки. Хотя, конечно, все мы понимаем, что граждане хотят добраться до своих близких», — поясняет представитель полиции.
С 24 декабря по 6 января вся Италия станет «красной зоной». Вводится общенациональный локдаун, наподобие мартовского. Запрещается выходить из дома без надобности. Власти обнадеживают, что «конец кошмара виден», и до конца года в Италии, как и в других европейских странах, начнется вакцинация.
Повеселиться на Рождество не удастся. В Швейцарии со вторника на месяц закрывают рестораны. В Словакии вступил в действие запрет на выход из дома без жизненной необходимости. В Австрии в новогоднюю ночь запретили выход на улицу и запуск фейерверков. В Швеции впервые за всю пандемию станет обязательным ношение масок в транспорте.
В Лондоне и на юго-востоке Великобритании с воскресенья вводится самый высокий, четвертый уровень ограничений. Обещанные рождественские послабления отменяются. Это связано не только с ростом заболеваемости, но и последними открытиями ученых.
«Похоже, что нынешняя вспышка обусловлена новой вариацией вируса, о которой мы узнали на этой неделе. Пока что нет доказательств того, что она вызывает более тяжелое состояние или более высокую смертность, но этот новый вариант вируса, по-видимому, значительно более заразен. По предварительным оценкам, он передается на 70 процентов быстрее, чем обычный коронавирус», — заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Под прицелом фото- и телекамер Биньямин Нетаньяху делает прививку — первым в Израиле. Процедура проводилась в прямом эфире, поскольку премьер-министр хотел подать личный пример. Следом за главой кабмина привился министр здравоохранения. Он пообещал, что всеобщая вакцинация начнется 20 декабря. Одновременно вводится обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из всех стран мира.
На другом конце планеты от заразы тоже не укрыться. На так называемых северных пляжах Сиднея объявлен карантин. Это связано со вспышкой заболевания, которую выявили после массового тестирования посетителей спортзалов.
«Мы возвращаемся к ограничениям, которые действовали в марте. Покидать свой дом разрешается только в важных целях, таких как работа, помощь близким, физические упражнения или покупка продуктов. Такой порядок будет действовать до полуночи среды. Это даст всем нам шанс хоть как-то отпраздновать Рождество», — заявила Глэдис Бережиклян, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс.
«Мы не закроемся» — скандируют владельцы бизнеса на бразильском курорте Бузиос. Согласно предварительному решению суда, туристы должны покинуть город прямо на пике сезона. С начала декабря там выявлено 400 новых случаев коронавируса, и это в городке, где всего одна больница с реанимацией на 12 коек. Но местные предприниматели больше боятся обнищания, чем пандемии.
«У нас на 100 процентов туристический город. Как возможно остановить туризм? Мы умрем от голода! Уже полгода нет дохода. Я продал машину, держусь из последних сил, а они хотят нас добить? Мы не дадимся», — возмущается Фернандо Фреитас, владелец отеля.
Посещение пляжа дорого стоило президенту Чили. Себастьяну Пиньере выписали штраф в размере почти 3,5 тысячи долларов за фотографию без маски. По местным правилам на пляже можно снять средства защиты, если соблюдается социальная дистанция в два метра, а Пиньера нарушил правила ради селфи с дамой и теперь за это поплатится.
Бдительных граждан не проведешь. Жители Техаса возмутились постановочной, по их мнению, вакцинацией «Пфайзер» в эфире местного телевидения: внимательным зрителям показалось, что медики имитировали укол. В больнице обвинения отвергли, но пообещали сделать прививку еще раз.
Соединенные Штаты снова побили антирекорд по приросту заболевших коронавирусом за сутки — плюс почти 250 тысяч человек. Общее число случаев заражения приближается к 18 миллионам.
Индия, которая идет на втором месте, преодолела рубеж в 10 млн зараженных. По числу летальных исходов страна на третьем месте, уступая США и Бразилии.
В Индии проходят клинические испытания шесть вакцин от коронавируса. Одна из них — российская «Спутник V». Массовую вакцинацию в стране обещают не раньше лета.
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